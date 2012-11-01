Питерцы все чаще местом жительства и работы выбирают Владивосток

ВЛАДИВОСТОК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Растет готовность к переезду из Санкт-Петербурга у квалифицированных специалистов.

С начала осени в Санкт-Петербурге существенно выросло количество вакансий, предлагающих кандидатам переезд в другие регионы. Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «HeadHunter», чаще всего это вакансии топ-менеджеров, чьей задачей становится развитие бизнеса в регионе, бренд-менеджеры, инженерно-технический персонал и квалифицированные рабочие.

Самые популярные направления переезда специалистов - Москва, Новосибирск, Сочи, Ростов-на-Дону, города Северо-Западного округа. Встречаются и более экзотические направления - Владивосток, Камчатский край, Китай. Около 20% вакансий с переездом публикуют предприятия добывающей и обрабатывающей отраслей. Одна из самых популярных позиций - начальник олимпийского объекта (строительство, телекоммуникации) в Сочи.

Среди самих соискателей готовность к переезду также растет: если год назад коэффициент мобильности был равен 0,1 (10% предложения на кадровом рынке), на конец октября 2012 года он уже достиг значения 0,23%. Интересно, что в вакансиях с переездом средняя заработная плата вдвое выше средней по Санкт-Петербургу (31 тыс. рублей) и составляет 64 750 рублей.

Одновременно с "исходящим" растет и встречный поток: объем привлечения в Санкт-Петербург специалистов в 2012 году увеличился почти вдвое, по сравнению с прошлым годом. Состав приезжих - топ-менеджеры, руководители коммерческих служб, программисты. Около 60% компаний, лояльных к кандидатам из других регионов России, готовы помочь им в переезде и оказать материальную поддержку. В отдельных случаях компании даже предлагают частичную компенсацию проживания, помощь в переезде вместе с семьей и трудоустройстве членов семьи.

По данным «HeadHunter», в Северо-Западном регионе 9 из 10 компаний испытывают проблемы с подбором персонала.