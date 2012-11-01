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Posted 31 октября 2012, 22:16

Published 31 октября 2012, 22:16

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Работа ОАО "ДВЭУК" вошла в обычный режим

31 октября 2012, 22:16
Был опечатан центр обработки данных, что на двое суток полностью парализовало работу финансово-экономического блока компании

ВЛАДИВОСТОК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» сообщает, что в среду, 31 октября, финансово-хозяйственная деятельность компании возобновилась в нормальном режиме.

Напомним, что 29 октября в офисе компании во Владивостоке сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю проведены оперативно-розыскные мероприятия с применением специальных сил и средств.
В частности, был опечатан центр обработки данных, что на двое суток полностью парализовало работу финансово-экономического блока компании. Были прекращены банковские операции, блокирована система электронного документооборота и собственная электронная торговая площадка. Сотрудники не имели доступа в сеть интернет, связи с подразделениями компании в других регионах. Не работал официальный сайт компании.
Остановка серверов повлияла на своевременное предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы, сделала невозможным проведение обязательных расчетов с контрагентами. Кроме того, мероприятия ФСБ совпали с плановой работой аудиторов, что поставило под угрозу качественное проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности компании, сообщили РИА «Восток-Медиа» Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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