Следов пропавшего судна найти не удалось (видео)

Posted 1 ноября 2012, 07:31
Published 1 ноября 2012, 07:31
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ХАБАРОВСК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Самолет Бе-200 МЧС России сегодня завершил облет района Шантарских островов, где с воскресенья безуспешно продолжаются поиски пропавшего 28 октября сухогруза «Амурская». Как сообщил находящемуся на борту Бе-200 корреспонденту сотрудник парашютно-десантного подразделения дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России Виктор Кузнецов, самолет пролетел на низкой высоте вдоль побережья Тугуро-Чумиканского района, обогнул остров Феклистова. В воздухе Бе-200 находился больше 5 часов, обследовал около 3,5 тыс. квадратных километров акватории. Однако ни корабля, ни признаков его возможного крушения обнаружено не было, отметила во время полета руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Елена Еременко.
В настоящее время поиски сухогруза продолжают танкер "Новик" и наземные группы, осматривающие береговую линию.
Как сообщалось, днем 28 октября спасателям поступила информация о том, что утром сработал аварийный радиобуй на сухогрузе "Амурская", который вышел из устья реки Киран Тугуро-Чумиканского района в акваторию Охотского моря к острову Феклистова (группа Шантарских островов). Сухогруз следовал в Охотск с 700 тоннами золотосодержащей руды на борту. По последним данным, на борту пропавшего теплохода находились девять человек. Сегодня по факту исчезновения сухогруз было возбуждено уголовное дело. Следователи уже установили, что перевозкой золотоносной руды экипаж судна занимался незаконно.
ИС
Фото и видео – Юрий Золотарев