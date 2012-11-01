Следов пропавшего судна найти не удалось (видео)

Как сообщалось, днем 28 октября спасателям поступила информация о том, что утром сработал аварийный радиобуй на сухогрузе "Амурская", который вышел из устья реки Киран Тугуро-Чумиканского района в акваторию Охотского моря к острову Феклистова (группа Шантарских островов). Сухогруз следовал в Охотск с 700 тоннами золотосодержащей руды на борту. По последним данным, на борту пропавшего теплохода находились девять человек. Сегодня по факту исчезновения сухогруз было возбуждено уголовное дело. Следователи уже установили, что перевозкой золотоносной руды экипаж судна занимался незаконно.