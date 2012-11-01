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Posted 1 ноября 2012, 05:12

Published 1 ноября 2012, 05:12

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

В Амурском районе пьяный хулиган укусил участкового

1 ноября 2012, 05:12
Сюжет
Происшествие
Рваная рана оказалась сопоставима с укусом большой собаки

ХАБАРОВСК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — В Амурском районе разбушевавшийся хулиган укусил участкового, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого УМВД.
В дежурную часть полиции поступил звонок о том, что в пос. Литовко Амурского района 53-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стучит в двери собственной и соседской квартир, при этом выкрикивает угрозы в адрес окружающих. Прибывший на место участковый уполномоченный полиции попытался урезонить мужчину, объясняя, что тот нарушает общественный порядок, и в случае неповиновения сотрудник правоохранительных органов, согласно закону «О полиции», вправе применить физическую силу.
Однако нетрезвый мужчина продолжал нарушать общественный порядок, а при попытке участкового задержать его укусил стража порядка в предплечье. Как заключили осматривавшие впоследствии участкового уполномоченного медики, травма оказалась довольно существенной для расстройства здоровья. Рваная рана была сопоставима по последствиям с укусом приличных размеров собаки.
Материалы об этом инциденте были переданы в Следственный отдел по г. Амурску СУ СК РФ по Хабаровскому краю, где в отношении жителя пос. Литовко возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ, лишение свободы на срок до пяти лет.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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