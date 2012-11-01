Жилые многоэтажки города продолжают преображаться

Posted 1 ноября 2012, 05:53
Published 1 ноября 2012, 05:53
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ВЛАДИВОСТОК. 1 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в большинстве домов ремонт уже окончен. Но на некоторых, пока позволяет температурный режим, работы еще ведутся.
Среди таких объектов - дома на Некрасовской, 96 и 98. Этим постройкам уже больше 40 лет. Жители говорят, что постоянно мерзли в зимнее время года, ведь их дома стоят на продуваемом месте. В этом году в панельных многоэтажках швы обработали специальными гидроизоляционными материалами, установили навесные вентилируемые фасады, утеплили панели. Администрация города выделила деньги из бюджета на ремонт кровли. Работы практически завершены, осталось облицевать алюкобондом торцевые стороны домов. Несмотря на сжатые сроки, качество работ на высоком уровне. Это подтверждают сотрудники технадзора, которые регулярно здесь бывают. А управляющий дома заверяет, что с самого начала они с жителями решили, что и сами будут контролировать ремонт. И в случае замечаний сообщать в технадзор.
И.С.