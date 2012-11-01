Жилые многоэтажки города продолжают преображаться

Среди таких объектов - дома на Некрасовской, 96 и 98. Этим постройкам уже больше 40 лет. Жители говорят, что постоянно мерзли в зимнее время года, ведь их дома стоят на продуваемом месте. В этом году в панельных многоэтажках швы обработали специальными гидроизоляционными материалами, установили навесные вентилируемые фасады, утеплили панели. Администрация города выделила деньги из бюджета на ремонт кровли. Работы практически завершены, осталось облицевать алюкобондом торцевые стороны домов. Несмотря на сжатые сроки, качество работ на высоком уровне. Это подтверждают сотрудники технадзора, которые регулярно здесь бывают. А управляющий дома заверяет, что с самого начала они с жителями решили, что и сами будут контролировать ремонт. И в случае замечаний сообщать в технадзор.