Анонсы и памятные даты 2 ноября от РИА "Восток-Медиа"

2 ноября 1876 года во Владивостоке «с надлежащего разрешения» в доме приходского попечительства местной церкви была открыта «элементарная школа». В ней в течение первого года обучалось 29 детей: 14 мальчиков и 15 девочек. Но полуразрушенное здание, в котором первоначально размещалась школа, не удовлетворяло своему назначению ни по размерам, ни по гигиеническим условиям. И вскоре было принято решение о постройке нового здания.

2 ноября 1885 года Владивосток отмечал 25-летний юбилей Уссурийского края. В этот день в центральной гостинице Владивостока состоялся торжественный обед, на котором присутствовало более 30 человек. Нелишне напомнить, что наше побережье, как и весь Уссурийский край, официально перешёл к Российской империи согласно Пекинскому трактату 2 ноября 1860 года.

2 ноября 1893 года было открыто движение поездов на участке Владивосток - станция Кетрицево, ныне это крупный железнодорожный узел станции Уссурийск.

2 ноября 1901 года был образован Шмаковский мужской монастырь, который нынче известен на всю Россию.

2 ноября 1902 года во Владивостоке был открыт ипподром. Годом раньше было организовано Приморское общество конской охоты и спорта. Учредителями его были состоятельные люди, на средства которых в Гнилом углу, в долине речки Объяснения был устроен ипподром с беговым полем, тотализатором и буфетом. Через год после открытия ипподрома были подведены итоги работы. За год разыграно призов для рысистых и скаковых лошадей на сумму 22812 рублей 50 копеек. В испытаниях принимали участие: 71 рысак и 49 скаковых лошадей, из коих для ипподрома вновь приведено в край 47 рысистых и 22 скаковых лошадей. Таким образом, в первый же год существования ипподром привлек в край 69 породистых производителей. На ипподроме кроме бегов и скачек, устраивались различные праздники, торжества, парады, выставки.

2 ноября 1923 года по решению президиума Примгубисполкома на территории Приморской губернии был создан губернский совет физической культуры.