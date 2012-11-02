Анонсы и памятные даты 2 ноября от РИА "Восток-Медиа"

Posted 1 ноября 2012, 20:54
Published 1 ноября 2012, 20:54
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ВЛАДИВОСТОК. 2 ноября в 10.00 в зале заседаний (ул. Суханова, 3, 4 этаж) состоится первое заседание думы города Владивостока нового созыва. Один из главных вопросов - выборы председателя гордумы и его заместителей.
ВЛАДИВОСТОК. 2 ноября, в рамках международного проекта «Миллиард деревьев», в новом микрорайоне «Снеговая падь» (ул. Адмирала Горшкова) будет высажена аллея деревьев. Начало в 14.00.
ВЛАДИВОСТОК. 2 ноября, в рамках Года российской истории, в муниципальных библиотеках Владивостока пройдут мероприятия, посвященные знаменательным историческим событиям. Так, в 13:30 в библиотеке № 14 (ул. Полярная, 7) пройдут интересные уроки истории «Во славу Отечества» для учеников 7-х классов школы № 45. В 10:45 в библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76) библиотекари проведут экскурс в историю «С русским воином через века». В 11 часов в библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21) состоится открытие книжной выставки «Во славу Отечества». В 15 часов в библиотеке № 7 (ул. В.Терешковой, 23) пройдет историко-познавательный час «Минин и Пожарский – защитники Земли русской».
ВЛАДИВОСТОК. 2 ноября в 12.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» во Владивостоке пройдет круглый стол на тему «Почему во Владивостоке полюбили танцевать танго?»
ВЛАДИВОСТОК. 2 ноября в школе № 82 (ул. Адмирала Горшкова, 26) для школьников Владивостока пройдет концерт команд Дальневосточной лиги КВН. Начало в 13.00.
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 2 ноября в честь Дня народного единства в Доме культуры «Родина» в 16.00 начнется гала-концерт по итогам ежегодного IV городского фестиваля-конкурса хоров, вокальных групп (ансамблей) и солистов «Песни великой России». Участники разделены на две категории – от 3 до 14 и от 14 до 25 лет в трех номинациях: «Академическое пение», «Народное пение и фольклор», «Эстрадная песня и народная песня в эстрадной обработке».
ВЛАДИВОСТОК. 2 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – 2 ноября у католиков - День поминовения всех усопших.
2 ноября 1876 года во Владивостоке «с надлежащего разрешения» в доме приходского попечительства местной церкви была открыта «элементарная школа». В ней в течение первого года обучалось 29 детей: 14 мальчиков и 15 девочек. Но полуразрушенное здание, в котором первоначально размещалась школа, не удовлетворяло своему назначению ни по размерам, ни по гигиеническим условиям. И вскоре было принято решение о постройке нового здания.
2 ноября 1885 года Владивосток отмечал 25-летний юбилей Уссурийского края. В этот день в центральной гостинице Владивостока состоялся торжественный обед, на котором присутствовало более 30 человек. Нелишне напомнить, что наше побережье, как и весь Уссурийский край, официально перешёл к Российской империи согласно Пекинскому трактату 2 ноября 1860 года.
2 ноября 1893 года было открыто движение поездов на участке Владивосток - станция Кетрицево, ныне это крупный железнодорожный узел станции Уссурийск.
2 ноября 1901 года был образован Шмаковский мужской монастырь, который нынче известен на всю Россию.
2 ноября 1902 года во Владивостоке был открыт ипподром. Годом раньше было организовано Приморское общество конской охоты и спорта. Учредителями его были состоятельные люди, на средства которых в Гнилом углу, в долине речки Объяснения был устроен ипподром с беговым полем, тотализатором и буфетом. Через год после открытия ипподрома были подведены итоги работы. За год разыграно призов для рысистых и скаковых лошадей на сумму 22812 рублей 50 копеек. В испытаниях принимали участие: 71 рысак и 49 скаковых лошадей, из коих для ипподрома вновь приведено в край 47 рысистых и 22 скаковых лошадей. Таким образом, в первый же год существования ипподром привлек в край 69 породистых производителей. На ипподроме кроме бегов и скачек, устраивались различные праздники, торжества, парады, выставки.
2 ноября 1923 года по решению президиума Примгубисполкома на территории Приморской губернии был создан губернский совет физической культуры.
1831 - в Петербурге на охтинском Адмиралтействе закладывается фрегат «Паллада», вошедший в историю благодаря роману А. И. Гончарова «Фрегат «Паллада».
1938 - первым женщинам присвоено звание Героя Советского Союза. Ими стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова за совершенный в сентябре рекордный беспосадочный полет из Москвы на Дальний Восток.
1947 - «Правда» впервые использовала лозунг «Вперед, к победе коммунизма!».
1982 - в туннеле Салунг, ведущем в направлении Кабула, во время следования советского конвоя взорвалась цистерна с горючим, из-за чего погибли более тысячи человек, в том числе около 700 российских солдат.
1990 - зафиксирован самый крупный за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации счёт в игре – «Голден Стейт» выиграл у «Денвера» 162:158.
1989 - ушел на пенсию Кармен Фазанелла, таксист из американского города Принстон (штат Нью-Джерси). Казанелла проработал таксистом 68 лет и 243 дня, что является мировым рекордом. Лицензию на право заниматься извозом в собственном таксомоторе Фазанелла получил 1 февраля 1921 года.
Именинники: Артем, Александр, Герасим, Герман, Иван, Николай, Сергей, Федор.