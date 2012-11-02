Камчатка отметит День народного единства и Хололо

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 2 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - 4 ноября на Камчатке отметят сразу два праздника - День народного единства и корякский праздник морского зверя нерпы Хололо.

День народного единства в календаре памятных дат появился недавно, но корни этого праздника уходят в далекий 1612 год, когда Козьма Минин и Дмитрий Пожарский возглавили народного ополчения и положили конец Смутному времени. Ровно 400 лет назад в этот день сплоченность и патриотизм нашего народа помогли отстоять независимость Отечества.

Хололо является логическим завершением цикла осенней охоты. На празднике испокон веков коряки пользуются дарами собирательства, моря и охоты. В программе обряд подношения природе, обряд очищения, обряд «Подношение морю, кормление нерпы», перетягивание ремня «Талытал», обряд на удачу, богатство и здоровье «Урожай шишек», а также концерт с участием национальных ансамблей коренных народов «Эльвель», «Коритэв», «Уйкав».

Празднование Хололо в Петропавловске-Камчатском начнется в 13:00 на этнографической площадке «В гостях у Кутха» около Култучного озера. Гости праздника смогут приобрести поделки из бисера, меха, дерева и кожи от мастеров народных художественных промыслов КМНС, а также смогут попробовать блюда национальной корякской кухни: шурпу из нерпы, уху, чай из камчатских трав. Завершит празднование Хололо этно-дискотека.

Праздник Хололо совпадает с Днем народного единства, поэтому с творческими поздравлениями выступят народные ансамбли русской песни «Русь», «Забава», хор им. Михалева, представители национальных объединений «Содружество». Но главным подарком для жителей Камчатки станет выступление государственного академического корякского национального ансамбля танца «Мэнго».

Праздничный митинг-концерт пройдет на этнографической площадке «В гостях у Кутха», на площади Ленина пройдет показ машин от GT-клуба, показательные выступления BMX велосипедистов и фитнесс-марафон для всех желающих под руководством инструкторов фитнесс-клуба, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.