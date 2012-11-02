В Хабаровске подвели итоги конкурса рисунков

ХАБАРОВСК. 2 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В хабаровском центре детского творчества «Радуга талантов» прошел городской конкурс рисунков "Счастливое детство".

В нем, как сообщает пресс-служба городской администрации, приняли участие 180 юных художников из 63 образовательных учреждений – детских садов, школ, гимназий и лицеев.

В конкурсе участвовали дети от 5 до 11 лет, они соревновались в трёх номинациях: «Хабаровск - мой город родной», «Семейный альбом», «Спорт – это сила и здоровье».

На суд жюри было представлено множество работ, выполненных в самых разных техниках рисования, использовалось всё разнообразие жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, сюжетно-тематическая картина.

Конкурсная комиссия определила 3-х победителей конкурса в каждой номинации и каждой возрастной группе.

Самыми талантливыми из тех, кому от 5 до лет, оказались Дарья Лисичёнок из 27 школы, Таисия Еремина из 156 детского сада и Максим Кужейкин - воспитанник детского сада с приоритетом физического развития детей № 48. А лучшими в возрастной категории «от 8 до 11 лет» стали Светлана Соколова – ученица Экономической гимназии, Анастасия Щербинина из школы «Успех» и Ева Долматова, которая обучается в лицее «РИТМ». Дипломами конкурса были награждены 19 его участников.