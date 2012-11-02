В Приморье незаконная стройка обернулась штрафами

ВЛАДИВОСТОК. 2 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Директор коммерческой фирмы ООО «МосТехноСтрой» мировым судом города Находка привлечен к административной ответственности в виде штрафа по двум делам. Размер штрафа по каждому из них составил по 20 тысяч рублей, то есть общая величина штрафа – 40 тысяч рублей.

При этом Арбитражным судом Приморского края фирма «МосТехноСтрой» на этой неделе была привлечено по одному делу к административной ответственности в виде штрафа в 500 тысяч рублей, а по второму делу 31 октября этого года суд принял решение об административном приостановлении деятельности компании, то есть строительства, на 30 суток.

Все дело в том, что Находкинской транспортной прокуратурой были выявлены факты нарушения градостроительного законодательства при реконструкции пункта пропуска в морских портах «Находка» и «Восточный» Приморского края.

«В ходе проверки установлено, что, в нарушение градостроительного законодательства, не имея разрешения на строительство, ООО «МосТехноСтрой» на основании договора подряда выполняло работы по строительству указанных объектов», - сообщил заместитель находкинского транспортного прокурора Денис Кравцов.