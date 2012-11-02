Владимир Михалёв поздравил комсомольчан с Днем народного единства

ХАБАРОВСК. 2 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Глава Комсомольска-на-Амуре Владимир Михалёв поздравил горожан с приближающим государственным праздником – День народного единства:

«4 ноября в нашей стране будет отмечаться государственный праздник – День народного единства. Он символизирует возрождение и укрепление нашего Отечества и свидетельствует о том, что согласие, любовь к Родине и свободе это залог успешного развития России.

В нашем городе, в мире и согласии живут люди разных народов, разных культур, разного социального положения, разных политических убеждений. Комсомольчан всегда отличало стремление к единению и сплочённости. Мы должны этим дорожить. В этом сила нашего города.

Только объединив усилия органов власти, представителей бизнеса, творческой интеллигенции, общественности, всех граждан, мы сможем продолжить работу по преображению город, обеспечению в нём комфортной и достойной жизнь. Вместе мы не раз доказывали, что способны на многое, что умеем побеждать. Пусть так будет и впредь.

От имени администрации города, городской Думы и себя лично поздравляю всех с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего».