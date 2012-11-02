Владивостокские вандалы отмечают очередную "победу"

ВЛАДИВОСТОК. 2 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Неизвестные вырвали фонари, освещающие подпорные стены на въезде в столицу Приморья. Больше всего «досталось» стене в районе остановки «Магнитогорская».

Миниатюрные фонарики были установлены рядом с новыми барельефами после реконструкции стен. Впервые за долгие годы эти сооружения стали подсвечиваться с наступлением темноты, что придавало особую красоту ночному городу.

Корреспондент насчитал 57 фонарей на стене в районе Магнитогорской, 16 из которых оказались вырваны буквально с корнем. На их месте теперь торчат провода. Еще несколько фонариков сломаны в районе «Зари».

Подпорная стена, которая тянется с остановки «Заря» до «Магнитогорской», известна почти всем горожанам. Фигуры Нептуна, русалок, морских раковин, якорей долгое время символизировали начало Владивостока и были установлены еще в советские годы. Обновлены «подпорки» были этой весной. Причиной замены стала их сильная изношенность, кроме того за долгие годы фигуры оказались частично разрушены.

Примечательно, что барельефы на «Заре» отличает лесная тематика: здесь изображены олени, белки с шишками, птицы, ягоды и растения. В то время как подпорной стене в районе «Магнитогорской» свойственны «морские» изображения: ракушки, якоря, креветки и морские коньки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «АиФ-Приморье».