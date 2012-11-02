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Posted 1 ноября 2012, 21:29

Published 1 ноября 2012, 21:29

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Владивостокские вандалы отмечают очередную "победу"

1 ноября 2012, 21:29
Облик приморской столицы снова пострадал от их очумелых рук

ВЛАДИВОСТОК. 2 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Неизвестные вырвали фонари, освещающие подпорные стены на въезде в столицу Приморья. Больше всего «досталось» стене в районе остановки «Магнитогорская».
Миниатюрные фонарики были установлены рядом с новыми барельефами после реконструкции стен. Впервые за долгие годы эти сооружения стали подсвечиваться с наступлением темноты, что придавало особую красоту ночному городу.
Корреспондент насчитал 57 фонарей на стене в районе Магнитогорской, 16 из которых оказались вырваны буквально с корнем. На их месте теперь торчат провода. Еще несколько фонариков сломаны в районе «Зари».
Подпорная стена, которая тянется с остановки «Заря» до «Магнитогорской», известна почти всем горожанам. Фигуры Нептуна, русалок, морских раковин, якорей долгое время символизировали начало Владивостока и были установлены еще в советские годы. Обновлены «подпорки» были этой весной. Причиной замены стала их сильная изношенность, кроме того за долгие годы фигуры оказались частично разрушены.
Примечательно, что барельефы на «Заре» отличает лесная тематика: здесь изображены олени, белки с шишками, птицы, ягоды и растения. В то время как подпорной стене в районе «Магнитогорской» свойственны «морские» изображения: ракушки, якоря, креветки и морские коньки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «АиФ-Приморье».

Фото: maxsor.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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