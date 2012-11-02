Во Владивостоке угонщик сломал руку полицейскому

По громкой связи полицейские потребовали водителя остановиться. Злоумышленник, проигнорировал их требования, увеличил скорость и проехал на красный свет светофора, чуть не сбив при этом четверых пешеходов, и продолжил скрываться от преследования. Заехав в тупик, водитель вылез из автомобиля и стал убегать, но вскоре был задержан полицейскими. Во время задержания злоумышленник вооружился палкой и ударил ею полицейского по голове. Страж порядка успел уйти от удара и подставил руку. В результате обвиняемый сломал ему кисть. Мужчина признался, что в состоянии алкогольного опьянения совершил угон автомобиля «Тойота Хайс», и, чтобы избежать уголовной ответственности, пытался скрыться.