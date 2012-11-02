Во Владивостоке угонщик сломал руку полицейскому

Posted 2 ноября 2012, 04:45
Published 2 ноября 2012, 04:45
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ВЛАДИВОСТОК. 2 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины. Он обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская, утром 9 сентября этого года сотрудники полиции преследовали автомобиль «Тойота Хайс», водитель которого неадекватно вел себя на дороге в районе остановки «Дальрыбвтуз».
По громкой связи полицейские потребовали водителя остановиться. Злоумышленник, проигнорировал их требования, увеличил скорость и проехал на красный свет светофора, чуть не сбив при этом четверых пешеходов, и продолжил скрываться от преследования. Заехав в тупик, водитель вылез из автомобиля и стал убегать, но вскоре был задержан полицейскими. Во время задержания злоумышленник вооружился палкой и ударил ею полицейского по голове. Страж порядка успел уйти от удара и подставил руку. В результате обвиняемый сломал ему кисть. Мужчина признался, что в состоянии алкогольного опьянения совершил угон автомобиля «Тойота Хайс», и, чтобы избежать уголовной ответственности, пытался скрыться.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления обвиняемого ждет от 5 до 10 лет лишения свободы.
А.М.