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Posted 4 ноября 2012, 02:14

Published 4 ноября 2012, 02:14

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

И вновь продолжается джаз!

4 ноября 2012, 02:14
Во Владивостоке стартует IX международный джазовый фестиваль

День открытия – настоящая сенсация. Как всегда, Генеральное консульство США, присоединившись к организаторам фестиваля, преподнесла просто сумасшедший сюрприз. 8 ноября на сцене большого зала Приморской филармонии выступит культовое «Трио Эдмара Кастанеды» - лидер этого коллектива EdmarCastanedaизвестен в Нью-Йорке как виртуозный арфист. А 9 ноября в этом же зале свое видение джаза представит еще один музыкант из Нью-Йорка – битбоксер Янкарлос Санчез (Yancarlos Sanchez).

Эдмар Кастанеда родился в 1978 году в Боготе в Колумбии. С тех пор, как в 1994 году он переехал в Нью-Йорк, он буквально захватил музыкальные сцены Нью-Йорка и мира своей виртуозной игрой на арфе, совершив, своего рода, революцию в восприятии арфы среди слушателей и критиков. Ведь арфа, как правило, относится к «нестандартной категории» музыкальных инструментов. Настоящий мастер воплощения прекрасных узоров времени, умело выписывающий богатые цвета и динамический дух. Эдмара называют «целым мир в нем самом» (Нью Йорк Таймс). Легендарный Пакито Де Ривера, часто выступающий с Эдмаром, однажды заметил: «Эдмар невероятно талантлив, в нем есть разнообразие и очаровывающая харизма музыканта, который вытащил свою арфу из тени, чтобы стать одним из самых оригинальных музыкантов Большого яблока.

А что за чудо битбокс?«Битбокс – создание мелодий и ритмов голосовым аппаратом и органами рта – это более традиционный, в отличие от арфы, способ исполнения джаза, - говорит консул по вопросам печати, культуры и образования Дэй Ким. – Он уходит своими корнями глубоко в прошлое, и, как я узнал, хорошо известен в России по старому советскому фильму «Веселые ребята». Битбокс пережил в США второе рождение как музыка хип-хопа, и сейчас набирает популярность в самых разных стилях. Впрочем, это лишний раз подтверждает тот факт, что джаз – это полная свобода и право на любые эксперименты!»

«Генеральное консульство США оказывает поддержку организаторам Владивостокского джазового фестиваля на протяжении всех девяти лет существования этого праздника музыки, - говорит Генеральный консул США во Владивостоке Сильвия Курран. - За это время в Приморском крае выступили как легенды мирового джаза – трубач Рэнди Бреккер, ударник Билли Кобэм – так и целый ряд молодых, ярких музыкантов, в том числе и тех, кто ведет смелые творческие эксперименты.

Кроме того, в день открытия выступят приморские коллективы:эстрадно–джазовый ансамбль «Дефицит» Приморского краевого училища культуры (Уссурийск) и группа Vladovski electric band (Владивосток).

Порадует меломанов и королева джаза и блюза Шэрон Кларк, имеющая оглушительный успех в Америке и Европе.

Шарон одинаково искусно поет джаз, блюз, соул, религиозную музыку госпел. У неё прекрасный сочный голос с небольшой хрипотцой. Как говорят джазовые критики, «Ее прекрасное контральто способно заворожить любого слушателя, особенно проникновенно она исполняет баллады». Во Владивостоке знаменитая певица выступит в сопровождении популярного джазового квартета под управлением Алексея Черемизова (Санкт-Петербург).

Ну и на «сладкое» - всемирно известная группа TIZER. Каждый ее участник – отдельно взятая звезда, со своей уникальной и богатой музыкальной историей, люди, чья карьера на протяжении многих лет развивалась в разных известных группах.

Лао Тайзер (клавиши).Независимый музыкант, представитель нового поколения современного джаза. Обладатель номинации «Лучший новый джазовый музыкант». ОнвыступалнатакихсценахкакUniversal Studios Hollywood, Disneyland, Pier 39 – Fisherman’s Wharf San Francisco. Его группа TIZER - стала номинантом премии 2011 года «Джазовая группа года».

Чиели Минуччи (гитара).Лидер джаз-фьюжн группы Special EFX, которую он основал совместно с Джорджем Джинда в 1984 году. Special EFX - одна из самых выдающихся фьюжн - групп своей эпохи, ставшая номинантом премии Грэмми.

Рауль Пинеда (ударные). Лауреат премии Грэями, мастер афро-кубинских ритмов, участник группы Sintesis. Рауль - автор видео-школы «Барабанщики Кубы». Это видео было распространено по всему миру с целью демонстрации уникального духа перкуссии, который может передать только тот, кто вырос в этой богатой музыкальной культуре.

Руфус Филпот (бас-гитара).Один из лучших басистов Европы за последние 10 лет. Он много гастролировал по США с британской группой Acid Jazz, играл в трио Керка Сивингтона а также работал с такими виртуозами как Скот Хендерсон, Стив Вайнгарт, Тони Макалпайн и другими мастерами.

Так что нас ожидает три дня настоящего музыкального пиршества.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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