И вновь продолжается джаз!

Эдмар Кастанеда родился в 1978 году в Боготе в Колумбии. С тех пор, как в 1994 году он переехал в Нью-Йорк, он буквально захватил музыкальные сцены Нью-Йорка и мира своей виртуозной игрой на арфе, совершив, своего рода, революцию в восприятии арфы среди слушателей и критиков. Ведь арфа, как правило, относится к «нестандартной категории» музыкальных инструментов. Настоящий мастер воплощения прекрасных узоров времени, умело выписывающий богатые цвета и динамический дух. Эдмара называют «целым мир в нем самом» (Нью Йорк Таймс). Легендарный Пакито Де Ривера, часто выступающий с Эдмаром, однажды заметил: «Эдмар невероятно талантлив, в нем есть разнообразие и очаровывающая харизма музыканта, который вытащил свою арфу из тени, чтобы стать одним из самых оригинальных музыкантов Большого яблока.