Приморье под контролем

Posted 4 ноября 2012, 02:44
Published 4 ноября 2012, 02:44
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ВЛАДИВОСТОК. 4 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Главным управлением МЧС России по Приморскому краю осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности 4 ноября, в день празднования «Дня народного единства».
Сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краю осуществляют комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности 4 ноября, в день празднования «Дня народного единства».
Соответствующим указанием начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковника внутренней службы Александра Агафонова, все силы и средства Главного управления с вечера 3 ноября приведены в режим функционирования повышенная готовность.
В соответствии с данным указанием, территориальными подразделениями надзорной деятельности, службы пожаротушения, спасательными формированиями взяты на учет все места проведения праздничных мероприятий. На всех объектах, где проходят праздничные мероприятия, дежурят сотрудники МЧС.
Как отметил Александр Агафонов, главная наша задача это спокойствие и безопасность людей. В настоящее время на территории Приморского края, только от МЧС России безопасность обеспечивают порядка 3000 человек и 700 единиц техники, в готовности находится вертолет со спасателями на борту. Все силы готовы к реагированию.