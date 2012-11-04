vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября 2012, 02:44

Published 4 ноября 2012, 02:44

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Приморье под контролем

4 ноября 2012, 02:44
Безопасность Дня народного единства обеспечивают сотрудники

ВЛАДИВОСТОК. 4 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Главным управлением МЧС России по Приморскому краю осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности 4 ноября, в день празднования «Дня народного единства».

Сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краю осуществляют комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности 4 ноября, в день празднования «Дня народного единства».

Соответствующим указанием начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковника внутренней службы Александра Агафонова, все силы и средства Главного управления с вечера 3 ноября приведены в режим функционирования повышенная готовность.

В соответствии с данным указанием, территориальными подразделениями надзорной деятельности, службы пожаротушения, спасательными формированиями взяты на учет все места проведения праздничных мероприятий. На всех объектах, где проходят праздничные мероприятия, дежурят сотрудники МЧС.

Как отметил Александр Агафонов, главная наша задача это спокойствие и безопасность людей. В настоящее время на территории Приморского края, только от МЧС России безопасность обеспечивают порядка 3000 человек и 700 единиц техники, в готовности находится вертолет со спасателями на борту. Все силы готовы к реагированию.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика