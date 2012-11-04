Приморье под контролем

Как отметил Александр Агафонов, главная наша задача это спокойствие и безопасность людей. В настоящее время на территории Приморского края, только от МЧС России безопасность обеспечивают порядка 3000 человек и 700 единиц техники, в готовности находится вертолет со спасателями на борту. Все силы готовы к реагированию.