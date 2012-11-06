В Хабаровске планируют анонимное тестирование учеников на употребление наркотиков

ХАБАРОВСК. 6 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Организация профилактической работы в школах, формирование здорового образа жизни, привлечение к проблемам подростков родительской общественности, творчество – все это поможет эффективно противостоять наркомании. К такому выводу пришли участники очередного заседания городской межведомственной антинаркотической комиссии Хабаровска.

В рамках реализации «Комплексного плана неотложных мер по противодействию наркоугрозе на 2010-2012 годы» управление образования ежегодно проводит тематические городские конкурсы творческих работ, смотры агитбригад, форум «Здоровые дети – будущее России».

Регулярно проводится месячник профилактики наркомании, который включает в себя встречи с врачами-наркологами, экскурсии в Дальневосточный государственный медицинский университет, консультирование родителей.

При содействии регионального управления госнаркоконтроля по Хабаровскому краю более 25 тысяч учащихся 6-11 классов приняли участие во Всероссийском Интернет-уроке. В июне нынешнего года в учреждениях образования прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Продолжают вести профилактическую работу среди школьников социальные гостиные при школах и центрах социальной работы.

Итогом комплексной работы стало снижение на 22 процента числа преступлений в сравнении с прошлым годом, а также отсутствие числа преступлений среди школьников, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В 2012-2013 годах планируется проведение анонимного тестирования в трех общеобразовательных учреждениях краевого центра.

А инновацией ближайшего будущего станет дистанционное обучение педагогов и школьных психологов. Для них через всемирную паутину Минобрнауки будет распространять учебные материалы и методические пособия, а также публиковать материалы, относящиеся к теме профилактики наркозависимости.