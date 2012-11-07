Белогорские предприниматели переходят на патенты

Патент оплачивается частями: треть суммы перечисляется авансом, а остальное – после окончания периода его действия. Патент нужно будет приобретать на каждый из 47 упомянутых в законе видов деятельности. В основном это бытовые услуги: от пошива и ремонта одежды, обуви, мебели до фотоателье, остекления балконов, чистки ювелирных изделий и выращивания цветов на продажу. Минимальная плата составит ориентировочно 6 тысяч рублей за один вид деятельности. Но, учитывая, что предприниматели могут и, скорее всего, будут брать патенты сразу по нескольким видам деятельности, ФНС предполагает, что оплата с каждого предпринимателя составит не менее 12-15 тысяч рублей в год. Платить их можно будет в два захода: треть - аванс, остальное - после окончания периода его действия