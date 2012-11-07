Белогорские предприниматели переходят на патенты

Posted 7 ноября 2012, 08:42
Published 7 ноября 2012, 08:42
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
БЕЛОГОРСК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Белогорские бизнесмены на последнем заседании совета предпринимателей обсудили вопросы налогообложения на 2013 год. Большой интерес вызвало применение специальных налоговых режимов.
- С 1 января 2013 года в регионе начнет действовать закон Амурской области, касающийся патентной системы, - отметил заместитель главы Белогорска по экономике Андрей Мусиенко. – Он направлен на снижение налоговой нагрузки, упрощения учета и отчетности для индивидуальных предпринимателей. Применяющие патентную систему, не платят НДФЛ по ставке 13%, налог на имущество физических лиц (если это имущество используется в предпринимательской деятельности), не являются плательщиками НДС (но платят НДС по импорту и являются налоговыми агентами по НДС).
Значительным плюсом применения патентной системы налогообложения, отмечено на совещании, является то, что сумма, которую уплачивает предприниматель в бюджет, не зависит от его фактических доходов.
- Главное преимущество новой системы – простота: предпринимателю достаточно раз в год приобрести патент и больше не нужно волноваться о том, сколько и каких налогов, связанных с коммерческой деятельностью, он должен уплатить в бюджет, - пояснил Владимир Верхотуров. – Патентная система дает предпринимателю право не сдавать декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в налоговые органы.
Стоимость патента вычисляется по специальной формуле и зависит от предполагаемого дохода, который должен быть не ниже 100 тысяч рублей и не выше 1миллиона рублей в год.
Патент оплачивается частями: треть суммы перечисляется авансом, а остальное – после окончания периода его действия. Патент нужно будет приобретать на каждый из 47 упомянутых в законе видов деятельности. В основном это бытовые услуги: от пошива и ремонта одежды, обуви, мебели до фотоателье, остекления балконов, чистки ювелирных изделий и выращивания цветов на продажу. Минимальная плата составит ориентировочно 6 тысяч рублей за один вид деятельности. Но, учитывая, что предприниматели могут и, скорее всего, будут брать патенты сразу по нескольким видам деятельности, ФНС предполагает, что оплата с каждого предпринимателя составит не менее 12-15 тысяч рублей в год. Платить их можно будет в два захода: треть - аванс, остальное - после окончания периода его действия
Кроме патентной система, предприниматели обсудили ставки налога на имущество и ЕНВД. Об этом сообщает пресс-служба главы Белогорска.
ИС
Фото с сайта mozgorilla.com