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Posted 6 ноября 2012, 21:24

Published 6 ноября 2012, 21:24

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Из Якутии в Хабаровский край перевезли оленей (видео)

6 ноября 2012, 21:24
Предназначены они для эвенкийской семьи

ВЛАДИВОСТОК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Из Якутии в Хабаровский край перевезли оленей для эвенкийской семьи Карамзиных из Аяно-Майского района. Финансовую помощь оказала ЗАО «Артель Амур».
Оленей пригнали через тундру до вахтового поселка Мар-Кюель. Оставшиеся до места назначения 300 км рогатые летели самолетом местной авиакомпании. Пока это первый и единственный опыт такой транспортировки в крае.
С помощью оленей из Якутии в Хабаровском крае надеются получить новое большое стадо, сообщается на сайте АКМНСС и ДВ РФ.

Как это было, смотрите в репортаже ГТРК "Дальневосточная":

Фото: olenevody.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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