Из Якутии в Хабаровский край перевезли оленей (видео)

Posted 6 ноября 2012, 21:24
Published 6 ноября 2012, 21:24
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ВЛАДИВОСТОК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Из Якутии в Хабаровский край перевезли оленей для эвенкийской семьи Карамзиных из Аяно-Майского района. Финансовую помощь оказала ЗАО «Артель Амур».
Оленей пригнали через тундру до вахтового поселка Мар-Кюель. Оставшиеся до места назначения 300 км рогатые летели самолетом местной авиакомпании. Пока это первый и единственный опыт такой транспортировки в крае.
С помощью оленей из Якутии в Хабаровском крае надеются получить новое большое стадо, сообщается на сайте АКМНСС и ДВ РФ.
Как это было, смотрите в репортаже ГТРК "Дальневосточная":
Фото: olenevody.ru