Из Якутии в Хабаровский край перевезли оленей (видео)

ВЛАДИВОСТОК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Из Якутии в Хабаровский край перевезли оленей для эвенкийской семьи Карамзиных из Аяно-Майского района. Финансовую помощь оказала ЗАО «Артель Амур».

Оленей пригнали через тундру до вахтового поселка Мар-Кюель. Оставшиеся до места назначения 300 км рогатые летели самолетом местной авиакомпании. Пока это первый и единственный опыт такой транспортировки в крае.

С помощью оленей из Якутии в Хабаровском крае надеются получить новое большое стадо, сообщается на сайте АКМНСС и ДВ РФ.