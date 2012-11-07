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Posted 6 ноября 2012, 21:56

Published 6 ноября 2012, 21:56

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Транспортная прокуратура Хабаровска проверит качество услуг в сфере ЖКХ

6 ноября 2012, 21:56
Сюжет
Происшествие
С 7 по 12 ноября можно обратиться с жалобами прямо к прокурорам

ХАБАРОВСК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Хабаровской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения предприятиями транспортной инфраструктуры законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в связи с чем прокуратура с 7 по 12 ноября организует прием граждан по работе объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
С жалобами о качестве представляемых услуг электро-, водо-, теплоснабжения жилищному фонду можно обратиться по адресу ул. Ленинградская, д. 54, каб. 9 в Хабаровске к старшему помощнику Хабаровского транспортного прокурора А.Горчаковой.
Необходимую информацию можно получить по телефону 8 (4212) 38-94-01. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право пользования жилищным фондом.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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