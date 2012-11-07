Транспортная прокуратура Хабаровска проверит качество услуг в сфере ЖКХ

ХАБАРОВСК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Хабаровской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения предприятиями транспортной инфраструктуры законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в связи с чем прокуратура с 7 по 12 ноября организует прием граждан по работе объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

С жалобами о качестве представляемых услуг электро-, водо-, теплоснабжения жилищному фонду можно обратиться по адресу ул. Ленинградская, д. 54, каб. 9 в Хабаровске к старшему помощнику Хабаровского транспортного прокурора А.Горчаковой.

Необходимую информацию можно получить по телефону 8 (4212) 38-94-01. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право пользования жилищным фондом.