Владивосток и Якутск: наладим связи

Posted 7 ноября 2012, 00:30
Published 7 ноября 2012, 00:30
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ВЛАДИВОСТОК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА. Встреча представителей департамента молодежной политики Якутии,представителей ДВФУ и администрации Приморского края прошла во Владивостоке. Она была организованна с целью наладить неформальные связи двух федеральных университетов - Дальневосточного и Северо-восточного, который расположен в Якутске.
В Приморье активно развивается вся молодежная политика, и студенты активно участвуют во всех процессах. «Губернатор Приморья - бывший ректор ДВФУ, и конструктивное общение с молодежью одно из его любимых занятий. Инициатива молодых очень приветствуется в нашем крае», -говорит руководитель департамента молодежной политики Приморского края Александр Кайданович.
На территории ДВФУ планируется создать технопарк, сориентированный на страны АТР, на привлечение иностранных студентов. Сотрудничество с Северо-восточным федеральным университетом рассматривается как весьма перспективное. Особенно в сфере инноваций.
Заместитель руководителя по работе с районами в Якутии Савва Михайлов также занимается реализацией молодежной политики. «На Дальнем Востоке три субъекта, в которых имеется отдельная структура «Молодежный центр», - говорит он. - Это Приморский край, Магаданская область и республика Саха (Якутия). Это хорошо, потому что в других регионах вопросы молодежной политики не рассматривают так внимательно. А еще наши субъекты объединяет то, что это два образовательных и культурных центра Дальнего Востока. Только в них находятся федеральные университеты».
Одной из главных целей визита якутских коллег было приглашение студентов ДВФУ на дальневосточный форум «Саха-Селигер», который традиционно проходит в августе.
Неля КЕНЖЕНБАЕВА, фото автора