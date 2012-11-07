Владивосток и Якутск: наладим связи

Заместитель руководителя по работе с районами в Якутии Савва Михайлов также занимается реализацией молодежной политики. «На Дальнем Востоке три субъекта, в которых имеется отдельная структура «Молодежный центр», - говорит он. - Это Приморский край, Магаданская область и республика Саха (Якутия). Это хорошо, потому что в других регионах вопросы молодежной политики не рассматривают так внимательно. А еще наши субъекты объединяет то, что это два образовательных и культурных центра Дальнего Востока. Только в них находятся федеральные университеты».