За убийство почтальона - 14 лет тюрьмы

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - За убийство почтальона 24-летний сахалинец проведет в исправительной колонии строгого режима 14 лет.

Следствием и судом установлено, что 5 января 2010 г. молодой человек напал в подъезде дома №8 на ул. Ленина в Аниве на 29-летнюю девушку, которая разносила пенсии. Он ударил ее несколько раз по голове и скрылся с места происшествия с сумкой с 5 тыс. руб. Девушка скончалась в больнице через два дня от полученных ран.

Он признан виновным по двум статьям УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и разбой. Для 24-летнего анивчанина это уже не первая судимость и лишение свободы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на агентство «Сахалин-Курилы».