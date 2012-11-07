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Posted 7 ноября 2012, 03:51

Published 7 ноября 2012, 03:51

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

За убийство почтальона - 14 лет тюрьмы

7 ноября 2012, 03:51
Сюжет
Происшествие
Для 24-летнегосахалинца это уже не первая судимость и лишение свободы

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 7 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - За убийство почтальона 24-летний сахалинец проведет в исправительной колонии строгого режима 14 лет.
Следствием и судом установлено, что 5 января 2010 г. молодой человек напал в подъезде дома №8 на ул. Ленина в Аниве на 29-летнюю девушку, которая разносила пенсии. Он ударил ее несколько раз по голове и скрылся с места происшествия с сумкой с 5 тыс. руб. Девушка скончалась в больнице через два дня от полученных ран.
Он признан виновным по двум статьям УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и разбой. Для 24-летнего анивчанина это уже не первая судимость и лишение свободы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на агентство «Сахалин-Курилы».

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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