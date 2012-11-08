Имя приморского художника хорошо известно в Европе и Азии

ВЛАДИВОСТОК. 8 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня во Владивостоке открывается персональная выставка рисунка Евгения Босака, члена Творческого союза профессиональных художников России.

Босак окончил ДВГАИ два года назад, но уже успел поучаствовать во многих международных конкурсах и выставках как в России, так и за рубежом. Его имя стало известно многим любителям реалистического искусства в Европе и Азии.

В экспозиции вошло около 40 работ, выполненных графическими материалами (карандаш, сангина, сепия). В основном это портреты и пейзажные зарисовки. Произведения созданы в лучших традициях русского реалистического искусства. Каждый портрет выполнен с особой тщательностью отработки всех деталей.

С помощью графических приемов Босак передает фактуру материала (тканей одежды, волос, кожи). Точность передачи натуры сочетается с ее психологически-эмоциональным настроением. Индустриальный и городского пейзаж подается автором в необычных ракурсов.

Выставка продлится до 9 декабря, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе галереи.

Напомним, открытие выставки сегодня, 8 ноября, в 16.00 в выставочном зале Приморской государственной картинной галереи (Партизанский проспект, 12).