Конец света продлится ровно две недели

Posted 8 ноября 2012, 01:55
Published 8 ноября 2012, 01:55
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ВЛАДИВОСТОК. 8 ноября. ВОСТОК-МЕДИА. Менее двух месяцев осталось до наступления конца света, предсказанного индейцами майя. Астрологи и предсказатели всерьез обсуждают, каким будет апокалипсис. Ученые призывают не верить в их прогнозы.
Двадцать первого декабря заканчивается календарь майя. А вместе с ним, как считают скептики, на Землю обрушатся катаклизмы, которые уничтожат нашу цивилизацию. Некоторые, как, например, организаторы фестиваля в Латвии приобрели на 21 декабря страховку, которая предусматривает компенсацию в случае "разрыва пространственно-временного континуума, из-за которого можно попасть в параллельные миры".
Более того, конец света, волнует не только астрологов и суеверных людей, но и народных избранников. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, известные по запрету на пропаганду гомосексуализма в Северной столице, недавно обратили свой взор на апокалипсис. Представитель фракции "Справедливая Россия" Андрей Горшечников заявил, что всякие упоминания в СМИ о конце света, предсказанном индейцами майя, должны быть строго воспрещены.
Тибетские ламы не скрывают, что риск серьезной катастрофы довольно велик: в конце декабря планеты Солнечной системы выстроятся в один ряд, что является уникальным случаем. "Осень и зима будут теплые, а с 21.12.2012 Земля начнет проходить через галактическую "нулевую полосу". Это особое состояние пространства, где гасятся и не могут распространяться никакие энергии. Наступит полная темнота и тишина. Отключатся электричество и связь. Темнота будет сопровождаться вспышками света, а также игрой света и тени. Временами может казаться, что бродят фигуры – как будто мертвецы встали из гробов. Землю будет слегка потряхивать - словно незначительное землетрясение. Некоторые строения могут быть разрушены", - предупредил лама, которого на Тибете называют оракулом Шамбалы.
Люди, по его словам, будут массово гибнут из-за паники и страха перед неизвестностью. Катаклизмы же продлятся две недели, хотя отголоски будут ощущаться еще несколько месяцев вплоть до начала февраля.
Чтобы пережить катастрофу, оракул советует заранее подготовить документы и теплые вещи, постараться уехать в сельскую местность. Там стоит заготовить свечи, дрова, запас продуктов и питьевой воды. "Необходимо наблюдать за домашними животными, идеальный вариант – кошка. Благодаря природным инстинктам они подадут пример, как вести себя в экстремальной ситуации, - приводит советы ламы журнал "Собеседник". "В течение "дней темноты" завесить окна простынями, не смотреть в них, не выходить на улицу. Лучше медитировать или молиться", - добавил лама.
Между тем ученые по-прежнему уверяют, что страхи перед апокалипсисом не обоснованы. "Новые данные свидетельствуют о том, что древние майя не делали апокалиптических пророчеств", - цитирует LiveScience.com слова директора Научно-исследовательского института Центральной Америки Марчелло Кануто.
Многие исследователи майя соглашаются, что их цивилизация, если бы она существовала сегодня, вероятнее всего, изобрела бы новый календарь. Археологи даже нашли доказательства в глубине тропических лесов тексты, в которых древние майя упоминали о датах, более поздних, нежели 21 декабря 2012 г., отмечает Discovery.
Utro.ru