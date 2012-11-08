Конец света продлится ровно две недели

Тибетские ламы не скрывают, что риск серьезной катастрофы довольно велик: в конце декабря планеты Солнечной системы выстроятся в один ряд, что является уникальным случаем. "Осень и зима будут теплые, а с 21.12.2012 Земля начнет проходить через галактическую "нулевую полосу". Это особое состояние пространства, где гасятся и не могут распространяться никакие энергии. Наступит полная темнота и тишина. Отключатся электричество и связь. Темнота будет сопровождаться вспышками света, а также игрой света и тени. Временами может казаться, что бродят фигуры – как будто мертвецы встали из гробов. Землю будет слегка потряхивать - словно незначительное землетрясение. Некоторые строения могут быть разрушены", - предупредил лама, которого на Тибете называют оракулом Шамбалы.