Пограничники подвели итоги операции "МАК-2012" в Хабаровском крае и ЕАО

ХАБАРОВСК. 8 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области подведены итоги межведомственной комплексной профилактической операции «Мак-2012».

Во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСКН России по Хабаровскому краю, УФСБ РФ по Хабаровскому краю, УМВД по Хабаровскому краю на участке ответственности было задержано 6 человек в связи с совершением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения на приграничной территории. Возбуждено 5 уголовных дел по ст. 228, 231, 232 УК РФ.

Изъято и уничтожено порядка 76 кг наркотических средств каннабисной группы. Выявлено дикорастущих и незаконно выращенных посевов конопли общей площадью около 28 тысяч кв. м. Все выявленные очаги произрастания наркотических средств уничтожены путем сожжения и обработки специальным средством, препятствующим их произрастанию. Вес уничтоженных дикорастущих растений составил около 10 тонн, сообщили РИА «Восток-Медиа» в группе общественных связей Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.