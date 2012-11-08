Пьяный водитель на Камчатке улетел в кювет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 8 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне, 7 ноября, около 13.30 часов сотрудники ОСБ УМВД России по Камчатскому краю, возвращались из командировки. На дороге, недалеко от п.Лесной Елизовского района, они увидели автомашину «Ниссан Примьера», лежащую в кювете. В машине помимо водителя было ещё трое пассажиров, все находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские вызвали скорую помощь, дежурный наряд ГИБДД и оказали пострадавшим доврачебную помощь. За рулем автомашины находился 33-летний житель посёлка Лесной, который от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В ходе проверки выяснилось, водитель автомашины прав на управление транспортным средством не имеет и только накануне вышел из камеры, где отбывал административное наказание за совершение аналогичного правонарушения.

31 октября на том же автомобиле 33-летний строитель был задержан в посёлке Зеленый Елизовского района за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. 1 ноября прошло судебное заседание, где административно-задержанный полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся.

Отбыв наказание в виде семи суток ареста, мужчина вернулся домой и 8 ноября должен был выйти на работу. Освобождение он решил отметить с друзьями. Как пояснил сам задержанный, он не помнит, как и почему сел за руль, сознался, что ему стыдно перед женой и дочерью.

По факту аварии пояснил, что его отвлек один из пассажиров, поэтому на скорости 140 км в час, он «просто» не вписался в поворот. На вопрос задумывается ли он о том, что мог стать виновником гибели пассажиров и пешеходов, задержанный предпочел не отвечать, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.