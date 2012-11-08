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Posted 7 ноября 2012, 23:53

Published 7 ноября 2012, 23:53

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

В октябре в Хабаровском крае и ЕАО задержали 33 нарушителей пограничного режима

7 ноября 2012, 23:53
В пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО подведены итоги за месяц

ХАБАРОВСК. 8 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области подведены итоги оперативно-служебной деятельности за октябрь. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в группе общественных связей управления.
За октябрь на участке ответственности пограничного управления зафиксирован 1 случай нарушения режима государственной границы китайскими рыбаками, с целью незаконного промысла рыбы в российской части вод рек Амур и Уссури. При этом задержано 3 гражданина Китая, изъято 1 плавсредство.
Напомним, что 1 по 20 октября на реках Амур и Уссури введен полный запрет на лов рыбы. В настоящее время на сопредельной стороне лов рыбы осуществляют около 40 рыбаков на 25 лодках.
В ходе проверок за нарушения природоохранного законодательства и правил рыболовства, подразделениями государственной морской инспекции, дознания и административной практики возбуждено 39 дел об административных правонарушениях. Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 110 тыс. рублей.
Не прекращаются факты нарушений пограничного режима местными жителями приграничья. В сентябре пограничниками совместно с членами ДНД и ДКД задержано 33 нарушителя пограничного режима. Все они привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.2 КоАП РФ в виде предупреждения, а также в виде штрафов на общую сумму около 10 тысяч рублей.
Подразделениями пограничного контроля пропущено через государственную границу более 92 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч иностранцев, около 3 тысяч транспортных средств, в том числе 1440 иностранных. Задержано 2 нарушителя правил пересечения государственной границы, 5 нарушителей режима в пункте пропуска.
Все нарушители привлечены к административной ответственности на общую сумму в 7 тысяч рублей. Выявлено 173 человека с неисправными документами.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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