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Posted 8 ноября 2012, 00:11

Published 8 ноября 2012, 00:11

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

В Якутии определили победителей "золотых" аукционов

8 ноября 2012, 00:11
Стоимость золотоносных участков в ходе аукционов выросла в десятки раз

ЯКУТСК. 8 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Управление по недропользованию Якутии определило победителей трех аукционов на право пользования недрами с целью добычи россыпного золота. В ходе аукционов стоимость золотоносных участков вырастала в десятки раз.
Лицензию на разработку в течение десяти лет участка Ручей Ылэн с притоком ручей Элит-Левый Элит (бассейн реки Антагачан, Оймяконский и Момский районы) получило ООО «Янтарь». Компания предложила за участок 100 млн. 320 тысяч рублей при стартовой цене 2,4 млн. рублей – в 42 раза больше.
Цена на участок Ручей Правый Ыт-Юрях (Оймяконский район), десятилетняя лицензия на который досталась ООО «Восток», выросла в ходе торгов в 26 раз - 4,5 млн. до 118,8 млн. рублей.
Лицензию на восемь лет на участок Ручей Левый Хангалас с притоками Зимний и Узкий (Оймяконский район) получило ООО «Артель старателей «Тал», предложившее за россыпь 1 млн. 140 тысяч рублей при начальном размере платежа 950 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт «Якутнедра».

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Якутия
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