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Posted 9 ноября 2012, 10:09

Published 9 ноября 2012, 10:09

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

В Приамурье вышло уникальное издание об эвенках

9 ноября 2012, 10:09
Монография ликвидирует "белые пятна" в исследованиях коренных народов Севера

БЛАГОВЕЩЕНСК. 9 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — В областной библиотеке представили уникальное научное издание об эвенках. Его авторы – 5 преподавателей Амурского государственного университета – собирали материал для книги 10 лет.

Монография «Эвенки Приамурья: оленная тропа истории и культуры» закрывает многие «белые пятна» в исследованиях этого вопроса на территории области. В основу книги легли итоги многочисленных экспедиций начала 21 века. Быт, культура, мировоззрение, традиции. Рецензировали издание ведущие специалисты институтов Российской Академии наук. Одна из соавторов, Евгения Воронкова, начинала свои изыскания, будучи студенткой.

«Когда мы писали эту книгу, прибегали не столько к архивным материалам, историческим, а больше работали на живом материале – с теми эвенками, которые еще помнят свой быт, который ведут традиционный образ жизни», – отмечает старший преподаватель кафедры религиоведения АмГУ Евгения Воронкова.

Героев исследования тоже пригласили на презентацию. Часть более чем тысячного тиража монографии, собираются распространить во все библиотеки, школы, вузы.

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Амурская область
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