В Приамурье вышло уникальное издание об эвенках

«Когда мы писали эту книгу, прибегали не столько к архивным материалам, историческим, а больше работали на живом материале – с теми эвенками, которые еще помнят свой быт, который ведут традиционный образ жизни», – отмечает старший преподаватель кафедры религиоведения АмГУ Евгения Воронкова.