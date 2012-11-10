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Posted 9 ноября 2012, 23:37

Published 9 ноября 2012, 23:37

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

В Приморье разгорелся скандал вокруг похоронной конторы

9 ноября 2012, 23:37
Сюжет
Происшествие
Ею заинтересовались компетентные органы

ВЛАДИВОСТОК. 10 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье фирма, оказывающая ритуальные услуги, нарушала закон о конкуренции, сообщает официальный сайт УФАС России по Приморскому краю.
Накануне антимонопольные органы выдали предписание пресечь недобросовестную конкуренцию. Компания «БОСС» вводила жителей Уссурийска в заблуждение, распространяя информацию о том, что в этом городе заниматься погребением умерших могут только они.
Разумеется, это не так. Подобные заявления могут причинить убытки и нанести ущерб деловой репутации другим компаниям, предоставляющим ритуальные услуги.
«Казенное предприятие отличается от любой фирмы лишь тем, что ее собственником является муниципалитет. В остальном это обычная коммерческая организация, которая должна заниматься предпринимательством честно и добросовестно», - пояснили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю.
Если фирма не прекратит распространять ложную информацию, ей может грозить крупный штраф.

А.М.
Фото: http://rit-oda.ru/article.html

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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