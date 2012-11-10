Владельца затонувшей шаланды все-таки арестовали (видео)

Posted 10 ноября 2012, 13:45
Published 10 ноября 2012, 13:45
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ХАБАРОВСК. 10 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Суд Комсомольска-на-Амуре все-таки выдал санкцию на арест генерального директора компании-судовладельца затонувшего сухогруза "Амурская". Александру Шильцину инкриминировали то, что он разрешил судну выйти в море в сильный шторм.
- Шильцин взят под стражу на срок до 5 января 2013 года. Однако этот срок может быть продлен в дальнейшем, если это потребуется следствию, - сообщила по телефону телекомпании НТВ официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Наталья Салкина.
Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», Александр Шильцин после пропажи судна получил повестку явиться в следственные органы для дачи объяснений. Но вместо этого он отправился на совещание в столицу. Откуда его в принудительном порядке доставили в Комсомольск-на-Амуре, где и задержали.
Ожидалось, что суд изберет санкцию в отношении господина Шильцина еще в среду 7 ноября. В центральном суде Комсомольска-на-Амуре по этому поводу даже состоялся судебный процесс. Свободу Шильцина защищали трое адвокатов. Заседание затянулось на несколько часов. Среди доводов защиты звучало то, что генеральный директор Николаевского порта на время следствия не скроется. Как доказательство этого, адвокаты приводили довод, что у Шильцина был обратный билет из Москвы в момент задержания. А значит он изначально не пытался скрыться от следствия.
К концу заседания пришло известие, что на дне Охотского моря удалось обнаружить затонувшее судно. И в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, судья перенесла заседание на 72 часа, оставив Шильцина в ИВС. И уже в субботу генеральный директор был официально арестован.
ИС
Фото и видео – vesti.ru