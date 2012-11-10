Владельца затонувшей шаланды все-таки арестовали (видео)

Ожидалось, что суд изберет санкцию в отношении господина Шильцина еще в среду 7 ноября. В центральном суде Комсомольска-на-Амуре по этому поводу даже состоялся судебный процесс. Свободу Шильцина защищали трое адвокатов. Заседание затянулось на несколько часов. Среди доводов защиты звучало то, что генеральный директор Николаевского порта на время следствия не скроется. Как доказательство этого, адвокаты приводили довод, что у Шильцина был обратный билет из Москвы в момент задержания. А значит он изначально не пытался скрыться от следствия.