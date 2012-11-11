Во Владивостоке могут закрыть движение по мостам

Кроме того, во время совещания прозвучала информация о необходимости дежурства спецтехники в районе основных дорог и трасс федерального значения Приморского края.

«Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций мы убедительно просим жителей и гостей Приморского края по возможности отложить длительные поездки, а также не выезжать без острой необходимости на дороги края на личном автотранспорте в период действия предупреждения», - обратился к жителям края руководитель Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Агафонов.

С 11 по 13 ноября в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий. Вопросы готовности всех служб к прохождению циклона обсуждали сегодня на совещании в администрации Приморского края под руководством первого вице-губернатора Сергея Сидорова.