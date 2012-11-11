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Posted 10 ноября 2012, 23:27

Published 10 ноября 2012, 23:27

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Во Владивостоке могут закрыть движение по мостам

10 ноября 2012, 23:27
Жителей края просят не совершать длительных поездок

ВЛАДИВОСТОК. 11 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В связи усилением ветра до штормового во Владивостоке, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, участники совещания не исключили возможность временного приостановления движения транспорта по мостам через бухту Золотой Рог и Босфор Восточный на остров Русский, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации края.

Кроме того, во время совещания прозвучала информация о необходимости дежурства спецтехники в районе основных дорог и трасс федерального значения Приморского края.
«Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций мы убедительно просим жителей и гостей Приморского края по возможности отложить длительные поездки, а также не выезжать без острой необходимости на дороги края на личном автотранспорте в период действия предупреждения», - обратился к жителям края руководитель Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Агафонов.
С 11 по 13 ноября в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий. Вопросы готовности всех служб к прохождению циклона обсуждали сегодня на совещании в администрации Приморского края под руководством первого вице-губернатора Сергея Сидорова.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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