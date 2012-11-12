Камчатские шахматисты завоевали четыре "золота" на первенстве Дальнего Востока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди юношей и девушек. Об этом сообщили в министерстве спорта и туризма Камчатского края.

Соревнования проходили во Владивостоке с 1 по 11 ноября. В них приняли участие 340 юных шахматистов в шести возрастных группах. Самое большое количество золотых медалей завоевали камчатские спортсмены – у них четыре первых места.

Победителями в своих группах стали: Никита Неделко (мальчики до 8 лет), Наталья Богданова (девочки до 12 лет), Юрий Паковкин (юноши до 14 лет), Данила Сутормин (юноши до 16 лет)

«Серебро» завоевала Ольга Комендровская (девочки до 10 лет). «Бронза» в активе Анастасии Ефимовой (девушки до 16 лет). Четвёртые места заняли Михаил Михаилов и Алина Фролова. Все спортсмены получили право на участие в финале первенства России 2013 года, которое пройдет в апреле в посёлке Лоо под Сочи.

Трое камчатских спортсменов - Наталья Богданова, Юрий Паковкин и Анастасия Ефимова - по итогам первенства выполнили разряд кандидат в мастера спорта России, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.