Камчатский депутат стала восьмикратной чемпионкой мира по самбо

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Самая титулованная камчатская спортсменка Светлана Галянт в восьмой раз выиграла чемпионат мира мо самбо, проходивший на этот раз в Минске (Республика Белоруссия).

В финальном поединке в весовой категории до 72 кг Светлана Галянт поборола представительницу Казахстана Кальжан Таижанову. В церемонии награждения золотую медаль Светлане вручил легендарный самбист и многократный чемпион в смешанных единоборствах Фёдор Емельяненко. На мировой форум он был приглашён в качестве почётного гостя.

Заслуженный мастер спорта Светлана Галянт является семикратной чемпионкой Европы, восьмикратной чемпионкой мира, десятикратной чемпионкой России. С 2004 года тренируется под руководством своего супруга, заслуженного тренера России Аслана Садуева.

В прошлом году Светлана Галянт была избрана депутатом Законодательного собрания Камчатского края и в составе краевого парламента курирует развитие спорта на полуострове.

Фото: www.sambo.ru.