Камчатский депутат стала восьмикратной чемпионкой мира по самбо

Posted 12 ноября 2012, 02:34
Published 12 ноября 2012, 02:34
Modified 17 сентября 2022, 13:25
Updated 17 сентября 2022, 13:25
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Самая титулованная камчатская спортсменка Светлана Галянт в восьмой раз выиграла чемпионат мира мо самбо, проходивший на этот раз в Минске (Республика Белоруссия).
В финальном поединке в весовой категории до 72 кг Светлана Галянт поборола представительницу Казахстана Кальжан Таижанову. В церемонии награждения золотую медаль Светлане вручил легендарный самбист и многократный чемпион в смешанных единоборствах Фёдор Емельяненко. На мировой форум он был приглашён в качестве почётного гостя.
Заслуженный мастер спорта Светлана Галянт является семикратной чемпионкой Европы, восьмикратной чемпионкой мира, десятикратной чемпионкой России. С 2004 года тренируется под руководством своего супруга, заслуженного тренера России Аслана Садуева.
В прошлом году Светлана Галянт была избрана депутатом Законодательного собрания Камчатского края и в составе краевого парламента курирует развитие спорта на полуострове.
Фото: www.sambo.ru.