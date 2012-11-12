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Posted 12 ноября 2012, 02:34

Published 12 ноября 2012, 02:34

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Камчатский депутат стала восьмикратной чемпионкой мира по самбо

12 ноября 2012, 02:34
Сюжет
Спорт
Золотую медаль Светлане Галянт вручил Фёдор Емельяненко

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Самая титулованная камчатская спортсменка Светлана Галянт в восьмой раз выиграла чемпионат мира мо самбо, проходивший на этот раз в Минске (Республика Белоруссия).
В финальном поединке в весовой категории до 72 кг Светлана Галянт поборола представительницу Казахстана Кальжан Таижанову. В церемонии награждения золотую медаль Светлане вручил легендарный самбист и многократный чемпион в смешанных единоборствах Фёдор Емельяненко. На мировой форум он был приглашён в качестве почётного гостя.
Заслуженный мастер спорта Светлана Галянт является семикратной чемпионкой Европы, восьмикратной чемпионкой мира, десятикратной чемпионкой России. С 2004 года тренируется под руководством своего супруга, заслуженного тренера России Аслана Садуева.
В прошлом году Светлана Галянт была избрана депутатом Законодательного собрания Камчатского края и в составе краевого парламента курирует развитие спорта на полуострове.
Фото: www.sambo.ru.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Камчатский край
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