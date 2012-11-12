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Posted 12 ноября 2012, 00:45

Published 12 ноября 2012, 00:45

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

Камчатцы увлеклись поножовщиной

12 ноября 2012, 00:45
Сюжет
Происшествие
В семейных скандалах мужчинам досталось больше

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшие выходные для разрешения конфликтов жители Камчатки несколько раз применяли холодное оружие
11 ноября днем 45-летняя жительница Петропавловска-Камчатского ударила своего супруга ножом в живот. Мужчина госпитализирован.
62-летнего пенсионера вечером того же дня «порезала» дочь. С проникающим ножевым ранением брюшной полости с повреждением печени под вопросом мужчина был доставлен в больницу из собственной квартиры, расположенной в краевой столице.
На улице Попова в Петропавловске после совместного распития спиртных напитков с помощью ножа выясняли отношения 25-летняя безработная и её 32-летний возлюбленный. С проникающим ножевым ранением грудной клетки мужчина попал в больницу.
В посёлке Тигиль вечером разгорелась ещё одна семейная ссора. 65-летний пенсионер пырнул ножом 60-летнююю сожительницу. Женщина госпитализирована в районную больницу, пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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