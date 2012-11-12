Камчатцы увлеклись поножовщиной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшие выходные для разрешения конфликтов жители Камчатки несколько раз применяли холодное оружие

11 ноября днем 45-летняя жительница Петропавловска-Камчатского ударила своего супруга ножом в живот. Мужчина госпитализирован.

62-летнего пенсионера вечером того же дня «порезала» дочь. С проникающим ножевым ранением брюшной полости с повреждением печени под вопросом мужчина был доставлен в больницу из собственной квартиры, расположенной в краевой столице.

На улице Попова в Петропавловске после совместного распития спиртных напитков с помощью ножа выясняли отношения 25-летняя безработная и её 32-летний возлюбленный. С проникающим ножевым ранением грудной клетки мужчина попал в больницу.

В посёлке Тигиль вечером разгорелась ещё одна семейная ссора. 65-летний пенсионер пырнул ножом 60-летнююю сожительницу. Женщина госпитализирована в районную больницу, пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.