Ушел из жизни создатель "Городка"

ВЛАДИВОСТОК. 12 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Умер популярный актер и телеведущий, народный артист России Илья Олейников, создатель и ведущий программы "Городок", передает телеканал "Россия 24". В последнее время Олейников, которому было 65 лет, много болел, пишет ресурс www.newsru.com.

"Олейников скончался в воскресенье в петербургской больнице в 4:30 в результате остановки сердца", - сообщила "Интерфаксу" руководитель программы "Городок" Марина Харкевич.

Актер более всего известен широкому зрителю по программе "Городок", которую совместно с Юрием Стояновым начал в 1993 году. Через три года, в 1996, он стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Лучший ведущий развлекательной программы".

Стоянов заявил "Вечерней Москве": "Я сейчас абсолютно не в состоянии что-то говорить об Илье. Я не могу поверить, что его больше нет. Я убит горем…"

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Олейникова, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.

Илья Олейников (настоящее имя - Илья Львович Клявер) родился 10 июля 1947 года в Кишиневе. В 1969 году окончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства. Работал в Москонцерте, с 1974 по 1990 годы - в Ленконцерте в качестве артиста разговорного жанра. Взял сценический псевдоним Олейников (фамилия жены Ирины Олейниковой), когда начал работать в дуэте "Казаков и Олейников" с артистом Романом Казаковым. В 1977 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. С 1968 года снимался в кино, всего в его фильмографии 25 лент.

Старые "Городки" продолжат выходить в эфир

Старые выпуски программы "Городок", в которых снимался скончавшийся в воскресенье Илья Олейников, продолжат выходить на телеканале "Россия-1". Возможно, в эфире появится несколько премьерных выпусков с участием актера, сообщила руководитель передачи Марина Харкевич.

"Дайджесты программы "Городок" я надеюсь, будут идти все время. Это то, что мы уже успели снять, и то, что мы показываем каждую субботу. Я надеюсь еще на одну премьеру, потому что последние программы Илья отснял все и был хорош", - сказала она.

Харкевич добавила, что пока не готова говорить о том, будет ли закрыта программа, при этом подчеркнула, что передача не сможет существовать без одного из актеров. "Эта программа двух артистов. Они придумали вдвоем эту передачу, они ее сделали, и в программе "Городок" может быть только два актера", - сказала она.