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Posted 11 ноября 2012, 22:24

Published 11 ноября 2012, 22:24

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

В Приморье войти к должнику в квартиру помог почтальон

11 ноября 2012, 22:24
Сюжет
Происшествие
Мужчина регулярно заливал квартиру, расположенную этажом ниже

ВЛАДИВОСТОК. 12 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В отделе судебных приставов по городскому округу Спасск-Дальнему возбуждено исполнительное производство по иску администрации ГО Спасск-Дальний к гражданину М. об обеспечении беспрепятственного доступа в жилое помещение для проведения осмотра инженерных сетей.
Должник регулярно «заливал» квартиру, расположенную этажом ниже, сантехников в квартиру не впускал, по извещениям на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся. Судебным приставом был осуществлен выход по месту проживания гражданина с целью совершения исполнительных действий. Должник оказался дома, однако с «гостями» разговаривал через дверь и в квартиру судебного пристава не впустил.
В связи с тем, что должник является получателем пенсии по инвалидности, судебным приставом была осуществлена договоренность с почтальоном и в назначенное время совместно с помощником прокурора и почтальоном судебный пристав вновь прибыла по месту жительства гражданина. Услышав, что почтальон принесла пенсию, должник открыл дверь и… получил от судебного пристава постановление о возбуждении исполнительного производства.
В это время инженер произвел осмотр жилого помещения и вызвал бригаду сантехников, которые устранили неполадки в системе водоснабжения, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Управления ФССП России по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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