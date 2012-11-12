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Posted 12 ноября 2012, 03:22

Published 12 ноября 2012, 03:22

Modified 17 сентября 2022, 13:25

Updated 17 сентября 2022, 13:25

В Якутии установили пятый ветроизмерительный комплекс

12 ноября 2012, 03:22
В поселке Саскылах Анабарского улуса завершился монтаж ветроизмерительного комплекса (ВИК)


ВЛАДИВОСТОК. 12 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Это уже пятый аналогичный объект, который по заказу ОАО АК «Якутскэнерго» (входит в состав холдинга РАО ЭС Востока), устанавливают в Якутии для оценки эффективности и осуществимости строительства ветряных электроустановок на побережье Северного Ледовитого океана. Подобные ветроизмерительные комплексы уже установлены в посёлках Тикси, Нижнеянск, Чокурдах, Черский, а теперь ВИК появился и в северо-западном улусе РС(Я).

Реализовывает проект ОАО «Передвижная энергетика», другое дочернее предприятие дальневосточного энергохолдинга.

Комплекс представляет собой 40-метровую мачту, на которой установлены датчики и приборы, контролирующие шесть параметров: скорость и направление ветра, температуру, влажность воздуха, атмосферное давление и солнечную активность на высоте 10, 20, 30, 40 метров. Информация оперативно передаётся в автоматическом режиме специалистам ОАО «Передвижная энергетика», которые осуществляют мониторинг и компьютерное моделирование процессов.

Дополнительное внедрение нового генерирующего источника – ветряной электроустановки – позволит повысить надежность электроснабжения изолированных потребителей и к тому же продлит ресурс существующего оборудования за счет того, что оно станет использоваться реже.

В целом развитие ветроэнергетики, накопленный опыт в эксплуатации ветро-дизельных комплексов в совокупности с другими отработанными технологиями повышения энергоэффективности позволяют уверенно решать ряд технических вопросов и достичь заметного экономического эффекта.

Отметим, что на Крайнем Севере себестоимость 1 кВт/ч энергии, выработанного дизельными станциями, составляет от 20 до 40 рублей. При этом степень износа основного оборудования ДЭС в среднем равен 75% и продолжает нарастать. ОАО АК «Якутскэнерго» вместе со своим дочерним обществом ОАО «Сахаэнерго» находится в активном поиске замены дорогостоящему и не экологичному дизтопливу, «приручая» силы природы, в том числе и энергию ветра и солнца.

В 2007 г.в п. Тикси Булунского улуса ОАО «Сахаэнерго» ввело в эксплуатацию первую на арктическом побережье России ветряную электроустановку (ВЭУ) мощностью 250 кВт. Работая в «параллели» с действующей ДЭС, ВЭУ за пять лет эксплуатации выработала 330 тыс. кВт/ч электроэнергии, сэкономив энергетикам более 73 тонн дизельного топлива.

В 2012 году в активную «зримую» фазу вошел «солнечный проект» – была запущена экспериментальная солнечная электростанция (СЭС) мощностью 10 кВт в параллельной работе с дизельной электростанцией в п. Батамай Кобяйского улуса. Опыт эксплуатации в течение весенних и летних месяцев оказался столь положительным, что в августе 2012 г. мощность станции была увеличена до 30 кВт, а во втором квартале этого года в п. Ючюгей Оймяконского района была построена еще одна СЭС мощностью 20 кВт. По прогнозным расчетам, совокупно эти объекты солнечной энергетики позволят экономить на дизельном топливе порядка 1 миллиона рублей в год.

И.С.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Якутия
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