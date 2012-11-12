В Якутии установили пятый ветроизмерительный комплекс

В 2012 году в активную «зримую» фазу вошел «солнечный проект» – была запущена экспериментальная солнечная электростанция (СЭС) мощностью 10 кВт в параллельной работе с дизельной электростанцией в п. Батамай Кобяйского улуса. Опыт эксплуатации в течение весенних и летних месяцев оказался столь положительным, что в августе 2012 г. мощность станции была увеличена до 30 кВт, а во втором квартале этого года в п. Ючюгей Оймяконского района была построена еще одна СЭС мощностью 20 кВт. По прогнозным расчетам, совокупно эти объекты солнечной энергетики позволят экономить на дизельном топливе порядка 1 миллиона рублей в год.