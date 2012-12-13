Благовещенская кондитерская фабрика может встать

Posted 13 декабря 2012, 07:20
Published 13 декабря 2012, 07:20
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
БЛАГОВЕЩЕНСК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Работникам Благовещенской кондитерской фабрики «Зея», которые во вторник приостанавливали работу, выплатили часть требуемых ими денег. Но суммы, по словам протестующих, настолько малы, что на предприятии возможна официальная забастовка.
Сейчас инициативная группа ведет переговоры с управляющей компанией, которая находится в Москве. Среди условий, которые выдвигают недовольные кондитеры, – пересмотр тарифов, по которым им рассчитывают зарплату, а также полная оплата сверхурочной работы. В противном случае на следующей неделе коллектив грозит начать ежедневные часовые забастовки. Свыше 150 сотрудников фабрики по-прежнему не намерены выходить на работу по выходным и трудиться больше 8 часов в день, как было в ноябре.
Руководство предприятия объясняет низкие зарплаты тем, что спрос на продукцию упал и план продаж не выполнен. Прокуратура ведет проверку всех изложенных фактов.