Благовещенская кондитерская фабрика может встать

Сейчас инициативная группа ведет переговоры с управляющей компанией, которая находится в Москве. Среди условий, которые выдвигают недовольные кондитеры, – пересмотр тарифов, по которым им рассчитывают зарплату, а также полная оплата сверхурочной работы. В противном случае на следующей неделе коллектив грозит начать ежедневные часовые забастовки. Свыше 150 сотрудников фабрики по-прежнему не намерены выходить на работу по выходным и трудиться больше 8 часов в день, как было в ноябре.