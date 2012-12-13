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Posted 13 декабря 2012, 05:31

Published 13 декабря 2012, 05:31

Modified 17 августа 2022, 09:18

Updated 17 августа 2022, 09:18

Обзор газеты "Советский Сахалин"

13 декабря 2012, 05:31
Читайте завтра в газете

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В свежем номере газеты «Советский Сахалин» вы прочитаете:
- ОБРАТНАЯ СТОРОНА РЕФЕРЕНДУМА ИЛИ, О ЧЁМ УМАЛЧИВАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА. 4 декабря два профильных комитета областной Думы отклонили обращение группы граждан о проведении в Сахалинской области референдума по так называемому «рыбному» вопросу. Вопрос звучал так: «Согласны ли вы с запрещением промышленного рыболовства тихоокеанских лососей в реках Сахалинской области?». Отклонили в связи с несоответствием предлагаемых вопросов требованиям федерального законодательства;
- СУГРОБЫ НА ТРОТУАРАХ, СОСУЛЬКИ НА КАРНИЗАХ. По действующим нормативам и стандартам на расчистку городских улиц от снега отводится 6 часов. Прошло намного больше времени после очередного циклона, между тем в Южно-Сахалинске ещё далеко до завершения работ. На это обращают внимание и горожане, и ведомства, призванные контролировать ситуацию. В частности, инспекция дорожного надзора управления ГИБДД;
- ДОЛИНСК ПРОСИТ ТЕПЛА. В газету звонят читатели из Долинска: в квартирах стало холодно. Причину местные жители видят в остановке одного из двух котлов на предприятии, отапливающем город. Директор ООО «Тепловик-1» Людмила Лях не принимает претензии, считает, что никакой нештатной ситуации нет. Возникла необходимость в чистке котла, его и остановили. Выбрали для этого довольно теплую погоду, ориентировались на прогноз до минус пяти ночью, однако морозы даванули чуть сильнее;
- ОСТАНОВИЛСЯ ЛИФТ. 6 декабря в четырёх девятиэтажках по улице К. Маркса в Южно-Сахалинске отключили лифты по предписанию Ростехнадзора. Как сообщалось в объявлениях: механизмы исчерпали свой ресурс. Как жить дальше без лифтов, объявления не рассказывали. Для жильцов это событие стало шоком. Одноподъездные многоэтажки так устроены, что на большей части лестниц нет поручней, и для пожилых, с трудом передвигающихся граждан подъёмы и спуски стали очень опасным предприятием;
- СЛИШКОМ МНОГО НАРУШЕНИЙ. Генеральная прокуратура на основании материалов проверки, проведённой местной прокуратурой, направила информацию министру экономического развития РФ о нарушениях в теруправлении Росимущества по Сахалинской области законодательства в сфере управления госсобственностью. Результаты проверки свидетельствовали о том, что указанный территориальный орган допускал неоднократные нарушения установленного законом порядка размещения госзаказов, управления и распоряжения госсобственностью;
- А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ. А У ВАС? В Южно-Сахалинске начато подключение к газу быстровозводимых канадских модулей, расположенных на территории жилой застройки «Большая Елань». На первом этапе будет газифицировано 43 дома (92 квартиры). По состоянию на 11 декабря газовое оборудование установлено в 16 квартирах, а в четыре квартиры газ уже подаётся.
Сайт газеты http://sovsakh.ru/

#Новости#Общество#Сахалинская область
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