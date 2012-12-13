Пожарный инспектор на Камчатке проявил излишнее рвение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Прокуратурой Вилючинска возбуждено административное дело по факту проведения незаконной внеплановой выездной проверки юридического лица.

17 октября государственный инспектор по пожарному надзору в Центральной городской больнице проводилась плановая выездная проверка.

В это время в учреждении ООО «Гарант Строй» проводило ремонтные работы. В ходе проверки инспектор обнаружил подключенное оборудование, готовое для проведения огневых работ.

Инспектор в устной форме истребовал у работников предприятия документы, разрешающие проведение работ, а также правоустанавливающие документы юридического лица. На их основании генеральный директор ООО «Гарант Строй» был привлечён к административной ответственности в связи с нарушениями требований пожарной безопасности.

Вместе с тем проверка была проведена без оснований, установленных Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Накануне, 12 декабря, прокуратура Вилючинска в отношении государственного инспектора возбудила дело об административном правонарушении.

Материалы направлены в мировой суд для принятия решения, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

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