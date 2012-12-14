Сахалинские пограничники отпустили крабов в море

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 14 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В среду, 12 декабря, с ранее задержанного пограничниками судна ТХ «Орлан» в естественную среду обитания было выпущено около 33 тонн краба. Предотвращенный ущерб от браконьерства составил более 25,8 миллионов рублей.

С начала ноября за нарушения пограничники задержали 10 судов, из них пять иностранных: ТХ «Амбер», РШ «Атлантис», РШ «58 IWAEA MARU», ТХ «Дивайн», ТХ «Эксплорер». На борту нарушителей находилось в общей сложности около 50 тонн биоресурсов, а также более 160 тонн готовой продукции.

По данным фактам проводятся разбирательства в соответствии с законодательством, сообщила пресс-служба Сахалинского пограничного управления БО ФСБ России.