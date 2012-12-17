По наказам избирателей в 2012 году дороги ремонтировались в 91 муниципальном образовании Приморья

Posted 17 декабря 2012, 03:03
Published 17 декабря 2012, 03:03
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Обновление транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Приморья является важным направлением в деятельности народных избранников, отмечает председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков. «Депутаты организуют ремонт дорог местного значения в городах и районах по тем адресам, которые называют сами жители, – рассказывет спикер краевого парламента. - Механизм депутатских наказов в решении этих вопросов – один из самых эффективных и зримых, так как позволяет избирателям контролировать работу своего депутата».
Около 290 миллионов рублей из Дорожного фонда было предусмотрено на 2012 год в краевом бюджете на исполнение наказов избирателей. Ещё 108 миллионов рублей выделили из краевого бюджета по решению губернатора Приморского края. Субсидии предоставлялись муниципалитетам на условиях софинансирования: местные власти должны были предусмотреть в городских и районных бюджетах 30 процентов средств, в бюджетах поселений - 10 процентов.
Всего в перечне объектов, сформированных депутатами Законодательного Собрания совместно с муниципальными органами власти и жителями края, более трехсот участков. Это внутриквартальные дороги, дороги местного значения, придомовые территории. Но не во всех муниципальных образованиях выполнили план по ремонту дорог.