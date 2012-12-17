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Posted 17 декабря 2012, 03:03

Published 17 декабря 2012, 03:03

Modified 17 сентября 2022, 13:21

Updated 17 сентября 2022, 13:21

По наказам избирателей в 2012 году дороги ремонтировались в 91 муниципальном образовании Приморья

17 декабря 2012, 03:03
На исполнение наказов бюджетом края было предусмотрено около 290 миллионов рублей из Дорожного фонда

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Обновление транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Приморья является важным направлением в деятельности народных избранников, отмечает председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков. «Депутаты организуют ремонт дорог местного значения в городах и районах по тем адресам, которые называют сами жители, – рассказывет спикер краевого парламента. - Механизм депутатских наказов в решении этих вопросов – один из самых эффективных и зримых, так как позволяет избирателям контролировать работу своего депутата».

Около 290 миллионов рублей из Дорожного фонда было предусмотрено на 2012 год в краевом бюджете на исполнение наказов избирателей. Ещё 108 миллионов рублей выделили из краевого бюджета по решению губернатора Приморского края. Субсидии предоставлялись муниципалитетам на условиях софинансирования: местные власти должны были предусмотреть в городских и районных бюджетах 30 процентов средств, в бюджетах поселений - 10 процентов.

Всего в перечне объектов, сформированных депутатами Законодательного Собрания совместно с муниципальными органами власти и жителями края, более трехсот участков. Это внутриквартальные дороги, дороги местного значения, придомовые территории. Но не во всех муниципальных образованиях выполнили план по ремонту дорог.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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