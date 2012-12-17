По наказам избирателей в 2012 году дороги ремонтировались в 91 муниципальном образовании Приморья

Около 290 миллионов рублей из Дорожного фонда было предусмотрено на 2012 год в краевом бюджете на исполнение наказов избирателей. Ещё 108 миллионов рублей выделили из краевого бюджета по решению губернатора Приморского края. Субсидии предоставлялись муниципалитетам на условиях софинансирования: местные власти должны были предусмотреть в городских и районных бюджетах 30 процентов средств, в бюджетах поселений - 10 процентов.