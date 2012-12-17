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Posted 17 декабря 2012, 00:44

Published 17 декабря 2012, 00:44

Modified 17 сентября 2022, 13:21

Updated 17 сентября 2022, 13:21

Портовик из Находки смог "переубедить" работодателя

17 декабря 2012, 00:44
Его правоту подтвердил Находкинский городской суд

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Андрей Бурцев, механизатор ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» сначала был лишен премиальных за месяц работы, а потом и вовсе уволен работодателем за «неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей».

А начался конфликт с мелочи. Во время обеденного перерыва механизатор снял каску, на что бригадир указал А. Бурцеву на то, что он находился на территории предприятия без каски. Было это, повторим, во время обеденного перерыва, в предназначенном для курения месте. Между тем, инструкция по охране труда предписывает пользоваться средствами индивидуальной защиты только во время проведения работ. Однако объяснения работника проигнорировали и издали приказ о дисциплинарном взыскании и снижении премии на 50%. Затем Бурцеву предложили перейти в другую бригаду, а после того, как он отказался, появился приказ о расторжении трудового договора.

Андрей Бурцев трудился в порту более семи лет, повышал квалификацию и имеет высший – первый класс докера-механизатора. Сам А. Бурцев видит в случившемся предвзятое отношение и нежелание руководителя работать с принципиальными, требовательными к себе и людям работниками.

Суд, ознакомившись с документами дела, принял сторону истца и восстановил А. Бурцева на работе. Кроме того, обязал взыскать с компании «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» в пользу пострадавшего средний заработок за время вынужденного прогула с 25 сентября 2012 по 24 октября 2012 года, а также неполученную премию за август 2012 года.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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