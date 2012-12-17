Портовик из Находки смог "переубедить" работодателя

А начался конфликт с мелочи. Во время обеденного перерыва механизатор снял каску, на что бригадир указал А. Бурцеву на то, что он находился на территории предприятия без каски. Было это, повторим, во время обеденного перерыва, в предназначенном для курения месте. Между тем, инструкция по охране труда предписывает пользоваться средствами индивидуальной защиты только во время проведения работ. Однако объяснения работника проигнорировали и издали приказ о дисциплинарном взыскании и снижении премии на 50%. Затем Бурцеву предложили перейти в другую бригаду, а после того, как он отказался, появился приказ о расторжении трудового договора.