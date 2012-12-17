Стоит ли приморцам ехать в Китай за новыми зубами?

Posted 16 декабря 2012, 21:12
Published 16 декабря 2012, 21:12
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Тема лечения и протезирования зубов в Китае для жителей Приморского края сейчас очень актуальна. Еще бы, ведь мы надеемся, что результатом станет красивая, здоровая улыбка при минимуме денежных затрат. Но не все так просто.
Не секрет, что на принятие нашего решения, кому доверить свое здоровье, влияют рекомендации друзей и близких. Но сегодня мы хотели бы объективно оценить плюсы и минусы лечения в Поднебесной, а также с нами поделились своим опытом в этом вопросе компетентные специалисты-стоматологи одной из клиник Владивостока.
Итак. Никто ругать китайских стоматологов никто не собирается. Мы всего лишь рассмотрим интересующие нас вопросы.
Сколько стоит? Первое, на что мы обращаем внимание – это цена. Мне самой не раз приходилось слышать, что в Китае быстро и дешево сделают вашу улыбку красивой и здоровой. Цена стоматологических услуг в Китае очень разнится. В основном, «знающие» пациенты советуют медицинские клиники в крупных городах, имеющие в Китае хорошую репутацию. Речь идет, например, об известных лицензированных клиниках Даляня и Хуньчуня. Цены там, конечно, выше, чем в мелких клиниках. Но, как известно, скупой платит дважды. Желая сэкономить деньги, можно не только окончательно испортить зубы, но и нанести вред своему здоровью. В некоторых клиниках Китая возможен торг. Примечание: лечение, протезирование, имплантация в крупном городе Китая, в хорошей клинике и хорошим специалистом вместе с остальными расходами на поездку обойдется ненамного дешевле, чем в России.
Как долго и что именно? Скорость для пациента также очень важна. Всем хочется скорее обрести долгожданную улыбку и надолго забыть о проблемах с зубами. Протезирование здесь действительно проходит быстро, обычно хватает 4-5 дней. А вот подготовка к протезированию может проходить много дольше, чем у нас. Например, депульпирование и эндодонтическое лечение в клинике Поднебесной – процесс долгий и в зависимости от количества зубов может растянуться до 10 дней. Многие справедливо полагают, что проще подготавливать зубы к протезированию дома.
Как общаться? Общение между врачом и пациентом немаловажно для успешного исхода лечения. Например, стоматолог часто спрашивает, какого характера у вас зубная боль, или пациент и ортопед договариваются о способе протезирования. Практически никто из хороших китайских специалистов русским языком не владеет. Некоторые владеют английским. То есть, актуально русскоязычное сопровождение. Обычно вас сопровождает переводчик от турфирмы, либо клиника предоставляет своего переводчика.
Куда ехать? Сейчас многие турфирмы предлагаю специализированные медицинские и стоматологические туры. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, несложно догадаться, что между турфирмой и стоматологической клиникой есть договоренность, и фирма получает процент с каждого направленного в клинику пациента. В принципе, ничего криминального. Но все же стоит поинтересоваться наличием лицензии на лечение зубов в клинике и условиями исполнения гарантийных обязательств. А еще узнать, с кем и как вы будете разбираться в случае возможных осложнений. Например, вернут ли вам потраченную сумму, если установленный имплант вдруг «не приживется»? Учтите, что если результат лечения вас не устроит, и вы заметите это дома, придется снова потратиться на путевку в Китай, чтобы воспользоваться бесплатной гарантией клиники.
На что обратить внимание? Обращайте внимание на стерильность. В хороших клиниках это одноразовые стерильные наборы для осмотра, правильная стерилизация всех инструментов, медицинские перчатки, новая пара для каждого пациента, одноразовые шприцы для анестетиков, чистая форма, медицинский колпак и опрятный внешний вид врача. Также возникают вопросы с анестезией. По рассказам многих «бывалых» пациентов, доктор советует «потерпеть» и от лишнего, по его мнению, укола отговаривает. Вообще, можно сделать вывод, что насчет анестезии лучше обговорить заранее. И узнать, какой именно анестетик использует врач, особенно если вы склонны к аллергии на определенные медицинские препараты.
На десерт, или рассказ специалистов. В клинику Владивостока однажды обратился мужчина. Ему установили 8 имплантов в Китае. Половина из них прижилась, половина – нет. Те импланты, что не прижились, необходимо было извлечь, что и решили сделать наши специалисты. Так каково было их удивление и возмущение, когда вместо основания импланта, того самого «титанового искусственного корня», который заменяет корень зуба, у мужчины оказались обыкновенные строительные шурупы, и все разные. Какие «корни» были на месте других четырех имплантов, неизвестно, ведь они прижились. Эта история – истинная правда. Мы не знаем, сколько пациент заплатил за установку, какую клинику в Китае он выбрал, и были ли у него гарантии. Но совершенно очевидно, что, желая сэкономить, мужчина потерял много больше времени и средств.
Конечно, есть и хорошие истории, с красивыми и здоровыми улыбками, замечательными специалистами и отличной быстрой работой. Просто хотим напомнить: будьте внимательнее. Вы можете принять взвешенное решение и учесть все нюансы, чтобы свести к минимуму риски и неприятные последствия. Маленькое примечание: в своей стране, даже если вам что-то не нравится, будет гораздо проще объяснить, что вы хотите, договориться с врачом или отстоять свои права. В остальном – решать вам. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на сайт vladmedicina.ru