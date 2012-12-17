Стоит ли приморцам ехать в Китай за новыми зубами?

На десерт, или рассказ специалистов. В клинику Владивостока однажды обратился мужчина. Ему установили 8 имплантов в Китае. Половина из них прижилась, половина – нет. Те импланты, что не прижились, необходимо было извлечь, что и решили сделать наши специалисты. Так каково было их удивление и возмущение, когда вместо основания импланта, того самого «титанового искусственного корня», который заменяет корень зуба, у мужчины оказались обыкновенные строительные шурупы, и все разные. Какие «корни» были на месте других четырех имплантов, неизвестно, ведь они прижились. Эта история – истинная правда. Мы не знаем, сколько пациент заплатил за установку, какую клинику в Китае он выбрал, и были ли у него гарантии. Но совершенно очевидно, что, желая сэкономить, мужчина потерял много больше времени и средств.