В одном из домов Хабаровска перемерз водовод

ХАБАРОВСК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 17 декабря из-за повреждения водовода горячее водоснабжение отключено в двух домах: 116 по улице Шеронова и 118 по проспекту 60-летия Октября. Из-за перемерзания водовода холодная вода не подается в дом54 а по улице Уборевича.

За минувшие сутки газом заправлено 2 ГРУ или 6,25 тонны топлива.

В городе не работает 21 лифт.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 33 единицы спецтехники предприятий благоустройства, а также привлеченной техники. Сегодня ночью работы вела 31 единица техники.

Вчера днём и сегодня ночью на дороги краевого центра было высыпано 413,1 тонн песко-соляной смеси. За сутки с улиц города вывезено 1807 кубометров снега и 34 кубометра мусора.

Сегодня утром на маршруты вышло 273 единицы муниципального транспорта: 54 трамвая, 34 троллейбуса, 185 автобусов.