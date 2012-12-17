vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря 2012, 22:34

Published 16 декабря 2012, 22:34

Modified 17 сентября 2022, 13:21

Updated 17 сентября 2022, 13:21

В одном из домов Хабаровска перемерз водовод

16 декабря 2012, 22:34
Еще в двух домах нет горячей воды

ХАБАРОВСК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 17 декабря из-за повреждения водовода горячее водоснабжение отключено в двух домах: 116 по улице Шеронова и 118 по проспекту 60-летия Октября. Из-за перемерзания водовода холодная вода не подается в дом54 а по улице Уборевича.
За минувшие сутки газом заправлено 2 ГРУ или 6,25 тонны топлива.
В городе не работает 21 лифт.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 33 единицы спецтехники предприятий благоустройства, а также привлеченной техники. Сегодня ночью работы вела 31 единица техники.
Вчера днём и сегодня ночью на дороги краевого центра было высыпано 413,1 тонн песко-соляной смеси. За сутки с улиц города вывезено 1807 кубометров снега и 34 кубометра мусора.
Сегодня утром на маршруты вышло 273 единицы муниципального транспорта: 54 трамвая, 34 троллейбуса, 185 автобусов.

Фото http://ejnews.ru/news_zhkh/201…

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика