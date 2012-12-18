Из зимы в лето жителя Приморья не пустили долги

Как выяснилось чуть позже, гражданин Б. намеревался выехать на новогодние праздники за пределы РФ, однако запрет на пересечение границы побудил должника погасить имеющуюся задолженность. Явившись на прием к судебному приставу-исполнителю, должник заплатил долг в размере 250 тысяч рублей, включая исполнительский сбор в размере 17 500 руб.