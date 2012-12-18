Из зимы в лето жителя Приморья не пустили долги

Posted 17 декабря 2012, 22:14
Published 17 декабря 2012, 22:14
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
ВЛАДИВОСТОК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Житель Приморья, имеющий задолженность по алиментным платежам, планировал встретить Новый год в экзотических странах, однако из-за имеющихся долговых обязательств граница для него оказалась закрытой.
В отделе судебных приставов по Ленинскому району Владивостока возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Б. о взыскании алиментов в размере 30 000 рублей ежемесячно в пользу гражданки Н. на содержание несовершеннолетнего ребенка. Поскольку оплачивать задолженность гражданин Б. в добровольном порядке отказывался, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.
Как выяснилось чуть позже, гражданин Б. намеревался выехать на новогодние праздники за пределы РФ, однако запрет на пересечение границы побудил должника погасить имеющуюся задолженность. Явившись на прием к судебному приставу-исполнителю, должник заплатил долг в размере 250 тысяч рублей, включая исполнительский сбор в размере 17 500 руб.
В целом, с начала 2012 года судебными приставами-исполнителями вынесено 6 395 постановлений о временном ограничении права выезда граждан за пределы Российской Федерации на общую сумму задолженности в 2 млрд. 018 млн. 845 тыс. рублей. 1 463 постановлений вынесено в отношении должников по алиментам обязательствам, сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении ФССП России по Приморскому краю.