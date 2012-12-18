Музыканты из Владивостока отмечены в Лос-Анджелесе (аудио)

ВЛАДИВОСТОК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Farfrommoscow– ресурс, размещающий информацию о новой интересной российской музыке и находящийся в ведении отдела славянских языков и литературы университета Калифорнии, город Лос-Анджелес. Автор и администратор портала, David Macfadyen, каждую неделю публикует музыкальную подборку из России, сопровождая аудио и фотоматериалы рецензиями. Владивосток на сайте представляет Starcardigan и Yaroslav Konoplya: ссылки на статьи и аудиоматериалы приведены ниже: