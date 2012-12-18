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Posted 18 декабря 2012, 04:09

Published 18 декабря 2012, 04:09

Modified 17 сентября 2022, 13:21

Updated 17 сентября 2022, 13:21

Поправки в закон ускорят приватизацию имущества в Приморье

18 декабря 2012, 04:09
Эти изменения будут способствовать экономическому развитию края

ВЛАДИВОСТОК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - На заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания депутаты рассмотрели изменения в закон "О приватизации имущества Приморского края". С законодательной инициативой выступил губернатор Приморья. Таким образом, краевое законодательство приводится в соответствие с федеральным.

Как пояснила депутатам директор департамента имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова, проект закона предлагает исключить из полномочий краевой администрации обязанность по принятию решения об условиях приватизации. Отныне этим будет заниматься уполномоченный орган по управлению краевым имуществом.

По словам председателя комитета по экономической политике и собственности Виктора Гребнева, с внесением изменений в закон, процедура приватизации будет проходить на два месяца быстрее. "Будет ликвидировано лишнее звено в цепи согласования документов, - сказал депутат. – Чем меньше административных барьеров, тем лучше для бизнеса. В конечном итоге, эти изменения будут способствовать экономическому развитию Приморья".

Поправки в закон "О приватизации имущества Приморского края" будут рассмотрены на очередном заседании Законодательного Собрания в январе 2013 года.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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