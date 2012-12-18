Поправки в закон ускорят приватизацию имущества в Приморье

По словам председателя комитета по экономической политике и собственности Виктора Гребнева, с внесением изменений в закон, процедура приватизации будет проходить на два месяца быстрее. "Будет ликвидировано лишнее звено в цепи согласования документов, - сказал депутат. – Чем меньше административных барьеров, тем лучше для бизнеса. В конечном итоге, эти изменения будут способствовать экономическому развитию Приморья".