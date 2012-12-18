Предприятия рыбной отрасли Хабаровского края выполнили пятилетний план за два года

ХАБАРОВСК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня в краевом Правительстве состоялось заседание коллегии министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Участники встречи обсудили итоги 2012 года и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса региона. Заседание возглавил министр природных ресурсов края Василий Шихалев.

Как сообщил председатель комитета рыбного хозяйства краевого минприроды Сергей Рябченко, объем вылова водных биоресурсов на территории края по итогам 2012 г. составит около 226,3 тыс. тонн, что на 8,1% выше уровня предыдущего года. Ожидаемый объем производства пищевой рыбопродукции – около 190 тыс. тонн. Таким образом, основные прогнозные показатели повышения эффективности работы рыбохозяйственного комплекса, определенные Постановлением Правительства края от 09.09.2010 № 252-пр к достижению до 2015 года, оказались достигнуты уже в 2012 году. В значительной мере этому способствовали действия краевых властей.

«В Хабаровском крае принята целевая программа по развитию рыбохозяйственного комплекса, где отражены важные аспекты производства и воспроизводства водных биоресурсов. Впервые за многие годы мы смогли провести через бюджет края суммы на субсидирование ставок рефинансирования банковских кредитов для рыбаков, которые можно использовать для модернизации производственных мощностей. Был решен и ряд других проблемных вопросов, связанных с освидетельствованием маломерного рыболовного флота, оперативным увеличением квот на вылов и др.», - отметил Сергей Рябченко.

В значительной мере на высокие показатели работы рыбной отрасли края в 2012 году повлиял хороший ход тихоокеанских лососей и действия самих предприятий, направленные на модернизацию и техническое перевооружение производства, создание новых производственных мощностей. На эти цели в течение года рыбопромышленники направили более 450 млн. рублей собственных и заемных средств.

Так, в течение года введены в эксплуатацию холодильные мощности общей производительностью 1800 тонн единовременного хранения, установлены скороморозильные аппараты производительностью 354 тонны в сутки. Построены рыбоперерабатывающие комплексы и цеха в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Советско-Гаванском, Нанайском и Амурском муниципальных районах. Введены в эксплуатацию дополнительные производственные мощности по выпуску пресервов в Хабаровске. Установлены технологические линии замкнутого цикла по обработке водных биоресурсов в Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. По словам Сергея Рябченко, все это, помимо прочего, позволило предприятиям увеличить объем береговой переработки рыбы в 1,5 раза.

Ожидаемые налоговые платежи в краевой бюджет по итогам 2012 года превысят 442 млн. рублей, что на 2,8 % больше, чем в 2011 году. Поступления от сбора за пользование водными биоресурсами составит 95,5 млн. рублей или 148% к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2012 года суммарная прибыль рыбопромышленных предприятий достигла 742,8 млн. рублей, что в 3 раза больше показателей 2011 года. Число прибыльных предприятий за этот период выросло в 1,7 раза. Ожидаемый уровень среднемесячной заработной платы на предприятиях отрасли по итогам года составляет 32,6 тыс. рублей с ростом к уровню 2011 года на 10%. Число работников, занятых в отрасли, выросло до 4400 человек.

В течение года существенно увеличилась доля продукции, поставляемая рыбопромышленниками края на внутренний рынок, достигнув 49%. На 8% вырос объем рыбопродукции с высокой добавленной стоимостью.

«В целом рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края в 2012 году сработал очень неплохо. Даже независимый аналитический центр Росрыболовства дал высокую оценку развитию рыбной отрасли региона. Особенно благоприятным год оказался для добычи лососей. Объем вылова составил 51,6 тыс. тонн, чего на территории края не было последние 100 лет наблюдений», - подчеркнул Сергей Рябченко.

Основные задачи рыбохозяйственного комплекса края в 2013 году: разработка краевой программы развития береговой переработки, дальнейшая технологическая модернизация производства и внедрение инновационных технологий, развитие рыночной инфраструктуры в части создания специализированных оптово-розничных рыбных рынков, стимулирование работ по увеличению объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и др.

