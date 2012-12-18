При несчастных случаях пьяные выживают вдвое чаще трезвых

Парадокс, но ученые выяснили, что при самом высоком уровне опьянения показатель смертности снижался почти на 50%. Причем это касалось даже очень серьезных случаев. Ли Фридман заявил, что его исследование не призывает людей выпивать, но в то же время констатирует факт: риск умереть от травм и ран у тех, кто был трезв в момент госпитализации, был выше.