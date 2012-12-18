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Posted 18 декабря 2012, 02:10

Published 18 декабря 2012, 02:10

Modified 17 сентября 2022, 13:21

Updated 17 сентября 2022, 13:21

При несчастных случаях пьяные выживают вдвое чаще трезвых

18 декабря 2012, 02:10
При самом высоком уровне опьянения показатель смертности снижется почти на 50%

ВЛАДИВОСТОК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Американские исследователи пришли к выводу, что интоксикация организма, даже в небольших количествах, снижает риск смертности от травм. Ли Фридман из Университета Иллинойса подчеркивает, что при самом высоком уровне опьянения показатель смертности от серьезных ран и травм, грозивших летальным исходом, снижался почти на 50%.

Сильное опьянение нередко заканчивается несчастными случаями и госпитализацией, но одновременно и снижает риск смерти на больничной койке. Причем это происходит в тех случаях, когда человек получает какие-то серьезные травмы, ушибы или порезы. «Чем больше алкоголя в крови, тем сильнее этот эффект», — заявил ученый Ли Фридман, пишет газета The Daily Mail.

Исследователь подкрепил свои выводы анализом данных почти о 200 тыс. пациентах травмпунктов, лечившихся в Иллинойсе в 1995—2009 годах. У них были зафиксированы переломы, повреждения внутренних органов, открытые раны и ожоги. Причем когда их привозили в травмпункт, содержание алкоголя в их крови колебалось от 0 до 0,5%. Всего скончались 6733 человека из 200 тыс. Причем анализ показал, что алкоголь в любой концентрации (от 0,1 до 0,5%) оказывал защитный эффект во всех случаях, кроме ожогов.

Парадокс, но ученые выяснили, что при самом высоком уровне опьянения показатель смертности снижался почти на 50%. Причем это касалось даже очень серьезных случаев. Ли Фридман заявил, что его исследование не призывает людей выпивать, но в то же время констатирует факт: риск умереть от травм и ран у тех, кто был трезв в момент госпитализации, был выше.

Несмотря на обнадеживающие результаты исследования, ученые говорят о них с осторожностью. Ведь многие из пациентов вообще не получили бы травмы, если бы не перебрали со спиртным.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#АТР
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