У депутатов Законодательного собрания 229 помощников

Posted 18 декабря 2012, 05:11
Published 18 декабря 2012, 05:11
Modified 17 сентября 2022, 13:21
Updated 17 сентября 2022, 13:21
ВЛАДИВОСТОК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Как организовать эффективную работу депутата на округе и помочь жителям Приморья решить насущные проблемы? Этой теме был посвящен семинар для помощников депутатов, организованный аппаратом Законодательного Собрания Приморского края.
Открыл совещание руководитель аппарата Законодательного Собрания Владимир Гончарук: "Прошел ровно год с начала работы депутатов Законодательного Собрания пятого созыва. За это время сформировался основной состав помощников депутатов. В течение года для вновь избранных депутатов проводилась учеба, набирались опыта и вы. Сегодня роль помощников в организации законотворческой деятельности депутатов возрастает. Это связано с выполнением задач, обозначенных Президентом в своем Послании Федеральному Собранию. Программные заявления в отношении развития Дальнего Востока, поддержка материнства и детства, борьба с коррупцией потребуют серьезной работы по корректировке краевого законодательства".
У депутатов краевого парламента 229 помощников, из них 73 человека работают на общественных началах. Перечень их обязанностей велик: они ведут прием граждан на округах, решают вопросы населения, отвечают на обращения, работают с документами, взаимодействуют с органами государственной власти.
Семинар, по мнению участников, хорошая возможность поделиться опытом, оценить эффективность работы в общественных приемных, узнать новое в законодательстве, научиться правильно оформлять депутатские запросы, работать с жалобами и обращениями.
"Работа помощника - это помощь политику и законотворцу на округе. От работы помощника зависит доверие жителей, - рассказала помощник депутата Сергея Сопчука в Октябрьском районе Ирина Васюра. - Работа у нас плановая, между всеми районами, а их у депутата – четыре, организовано взаимодействие, оперативный обмен информацией. Могу сказать, что Сергей Андреевич пользуется огромным уважением среди населения, это накладывает определенную ответственность и на его помощников. В этом году к нам обратилось более 600 человек. Мы не переадресовываем письма и обращения населения, а решаем вопросы. Этот принцип позволяет нам поддерживать высокий уровень доверия со стороны населения".
Поделилась своим опытом работы и помощник депутата Геннадия Лазарева Надежда Садовская: "На округе Геннадия Иннокентьевича в Михайловском районе я веду ежедневный прием граждан в общественной приемной. Ищем новые формы работы. Есть и традиции, например, - поздравлять старожилов района. Скоро одной из жительниц села Ивановка исполнится 100 лет, и от Геннадия Иннокентьевича обязательно будут подарок и поздравления. Часто помогаем людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: к нам в приемную обратилась многодетная семья с просьбой обеспечить ее топливом, депутат не мог отказать. Также при поддержке депутата мы помогли больной онкологическим заболеванием женщине пройти лечение в стационаре. В месяц бывает до 70 обращений граждан".
Вопросы, с которыми обращаются к депутатам приморцы, различны. Они касаются высоких тарифов на услуги ЖКХ, неудовлетворительного состояния жилищного фонда, благоустройства дворовых территорий и подъездных дорог, деятельности судебной власти и правоохранительных органов, социального обеспечения.
"К нам обратилась старушка 80 лет, - рассказала помощница депутата Алеся Артамонова. - Она пожаловалась, что живет в отдаленном районе Владивостока в частном секторе. Ее дом находится на косогоре, а лестница к водонапорной колонке разрушена. В администрации города нам сказали, что ремонт лестницы запланирован только на 2013 год. Но лестница нужна уже сейчас. Благодаря депутату Павлу Серебрякову вопрос решен, лестничный пролет с перилами уже установлен".
В ходе семинара с докладами выступили руководители и сотрудники структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания, помощники депутатов, работавшие в предыдущих созывах. Все помощники получили диски со сборниками методических рекомендаций для помощников депутатов, нормативные правовые акты и формы документов, касающиеся их деятельности. Данные материалы помогут помощникам в их повседневной работе.
В завершение встречи было принято решение, в следующий раз на семинар пригласить руководителей и специалистов профильных департаментов Администрации края в области здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы, чтобы помощники депутатов были лучше информированы и могли эффективно решать поставленные населением вопросы.