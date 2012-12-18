У депутатов Законодательного собрания 229 помощников

"Работа помощника - это помощь политику и законотворцу на округе. От работы помощника зависит доверие жителей, - рассказала помощник депутата Сергея Сопчука в Октябрьском районе Ирина Васюра. - Работа у нас плановая, между всеми районами, а их у депутата – четыре, организовано взаимодействие, оперативный обмен информацией. Могу сказать, что Сергей Андреевич пользуется огромным уважением среди населения, это накладывает определенную ответственность и на его помощников. В этом году к нам обратилось более 600 человек. Мы не переадресовываем письма и обращения населения, а решаем вопросы. Этот принцип позволяет нам поддерживать высокий уровень доверия со стороны населения".